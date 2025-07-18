«Акрон» — «Крылья Советов». Дебют Адиева и гол Дзюбы в самарском дерби

Артём забивал в двух очных матчах в прошлом сезоне и готов повторить.

19 июля 2025 года в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Акрон» и «Крылья Советов». Встреча состоится на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Начало — в 15:30 мск. Все ждут от самарского дерби результативной игры и настоящего футбольного праздника.

Коэффициенты букмекеров на матч «Акрон» — «Крылья Советов» 19 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение тольяттинскому клубу. Поставить на победу «Акрона» можно с коэффициентом 2.35, а шансы «Крыльев Советов» оценили в 3.05. Ничья идёт с коэффициентом 3.55.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.50.

Прогноз на матч 1-го тура РПЛ «Акрон» — «Крылья Советов» (19.07.2025)

«Акрон» сохранил прописку в РПЛ, а в межсезонье решил ничего не менять. Заур Тедеев продолжит руководить командой, а Артём Дзюба готов забивать голы. Состав не претерпел никаких глобальных изменений. Вообще, клуб оказался пассивным на трансферным рынке, но, возможно, оно и к лучшему.

Во время предсезонной подготовки «Акрон» провёл всего два товарищеских матча, оба — неудачно. Тольяттинцы сыграли вничью 0:0 со «Спартаком» из Костромы и потерпели поражение во встрече с тульским «Арсеналом». В обеих играх принял участие Артём Дзюба, но результативность клуба оказалась нулевой.

«Крылья Советов», наоборот, сильно изменились. Полюбившийся болельщикам Игорь Осинькин покинул пост главного тренера, а на его место пришёл Магомед Адиев, известный по работе со сборной Казахстана. Однако в «Ахмате» и «Химках» ничего хорошего российский тренер не продемонстрировал. Посмотрим, как изменит игру самарского клуба.

Больше за команду не играют Гленн Бейл, Иван Сергеев, Иван Ломаев, а с Владимиром Писарским расторгли контракт. Зато состав самарского клуба пополнили такие футболисты, как Михайло Баньяц, Вадим Раков, Иван Лепский, Химми Марин, Алексей Сутормин и Никита Кокарев. Интересный подбор.

Магомед Адиев признался, что не успел толком поработать со всеми футболистами «Крыльев Советов», поэтому будет менять и наигрывать состав в процессе. В межсезонье самарский клуб провёл две товарищеские встречи, в которых сыграл вничью со «Спартаком» (2:2) и уступил «Ахмату» (0:1).

В прошлом сезоне оба очных матча с одинаковым счётом 2:0 выиграл «Акрон». В каждой из этих встреч забивал Артём Дзюба. В качестве дополнительной ставки можно взять его гол. Но основной прогноз будет сделан на «обе забьют» через тотал больше 2.5 мяча за 1.95.

Всё дело в том, что матч со статусом — самарское дерби. Болельщики заждались начала нового сезона, а команды поспешат их порадовать. Оба клуба не совсем удачно провели товарищеские встречи, а «Крылья Советов» сильно обновились и потратят много времени на сыгранность. Голам быть.

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.95.