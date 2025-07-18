«Локомотив» — «Сочи». Батраков и Воробьёв устроят жаркий приём южанам

19 июля 2025 года в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Локомотив» и «Сочи». Встреча состоится на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 18:00 мск. Железнодорожники постараются испортить южанам первую игру после возвращения из Первой лиги.

Коэффициенты букмекеров на матч «Локомотив» — «Сочи» 19 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение московскому клубу. Поставить на победу «Локомотива» можно с коэффициентом 1.70, а шансы «Сочи» оценили в 4.90. Ничья идёт с коэффициентом 4.05.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.15. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.73. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу московского клуба за 8.50.

Прогноз на матч 1-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Сочи» (19.07.2025)

«Локомотив» в прошлом сезоне финишировал на шестом месте, но оставил приятные впечатления. Алексей Батраков и Дмитрий Воробьёв стали лидерами атаки железнодорожников. Они попытаются улучшить свои результаты. Защитник Сесар Монтес недавно вернулся в расположение клуба после победы на Золотом кубке КОНКАКАФ.

Вроде бы всё хорошо, вот только железнодорожники потеряли Наира Тикнизяна и Тимура Сулейманова. Зато приобрели Николая Комличенко и Зелимхана Бакаева. У «Локомотива» и так насыщена атака, а напрашивается усиление в линию защиты. Михаил Галактионов отметил, что приоритетные трансферные цели ещё не достигнуты, но начинать новый сезон РПЛ придётся таким составом.

Во время предсезонной подготовки железнодорожники провели только две товарищеские встречи. В одной уступили «Динамо» Валерия Карпина со счётом 1:5, а в другой сыграли вничью с «Торпедо» (0:0). Матч с бело-голубыми длился три тайма, а счёт открыл Батраков лишь на 71-й минуте, после чего соперник включился и растерзал защиту «Локомотива».

«Сочи» было достаточно одного сезона в Первой лиге, чтобы вернуться в Российскую Премьер-Лигу. В стыковых матчах команда обыграла «Пари Нижний Новгород» с общим счётом 4:3. Хороший результат южан — это в первую очередь заслуга Роберта Морено, который всё ещё тренирует команду и старается сделать её лучше.

У «Сочи» неплохой состав, а перед стартом нового сезона он усилился Михаилом Игнатовым и Романом Ежовым. Также арендованы Антон Зиньковский у «Спартака» и Дмитрий Васильев у «Зенита». Лучшие бомбардиры клуба, Павел Мелёшин и Мартин Крамарич, остались с командой.

В целом предсезонную подготовку южане провели неплохо — проиграли минимально «Пари НН» (0:1) и победили в матче с «Балтикой» (2:1). Во встрече с калининградцами отличились новичок Васильев и вернувшийся из аренды в ЦСКА Сауль Гуарирапа. Но игра с «Локомотивом» — это совсем другой уровень.

Прогнозируем тотал больше 3.5 мяча с коэффициентом 2.65. Обе команды достаточно молодые, свежие и интересные в нападении. Матч 1-го тура РПЛ — это всегда много эмоций. Хорошо, если встреча получится зрелищной. Московский клуб должен побеждать на классе, но южане смогут проявить себя в нападении. Тем более защита соперника ещё недоработана.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.65.