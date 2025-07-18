«Спартак» — «Динамо» Махачкала. Угальде оградит Станковича от критики

19 июля 2025 года в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Спартак» и «Динамо» Махачкала. Встреча состоится на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало — в 20:30 мск. Для красно-белых игра с одним из аутсайдеров будет максимально принципиальной.

Коэффициенты букмекеров на матч «Спартак» — «Динамо» Мх 19 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение московскому клубу. Поставить на победу «Спартака» можно с коэффициентом 1.50, а шансы махачкалинского «Динамо» оценили в 6.90. Ничья идёт с коэффициентом 4.30.

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча идёт тоже за 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу московского клуба за 7.00.

Прогноз на матч 1-го тура чемпионата России «Спартак» — «Динамо» Мх (19.07.2025)

Насколько «Спартак» готов к новому сезону — покажет матч 1-го тура РПЛ. Для других фаворитов встреча с махачкалинским «Динамо» была бы рядовой игрой с одним из аутсайдеров, но не для красно-белых. За год это будет уже пятая очная встреча между командами. В двух бело-голубые одержали победы, а одна завершилась вничью.

Этого соперника можно назвать неудобным для подопечных Деяна Станковича. С другой стороны, на него будет особый настрой. За межсезонье «Спартак» не изменился, а все его трансферы пока остаются просто слухами, хотя по факту команде требуется усиление как минимум в линию защиты. Единственный, кто пополнил состав, — это Антон Заболотный.

Предсезонная подготовка для московского клуба прошла неплохо. Он одержал победы в матчах с «Торпедо» (3:1) и «Спартаком» из Суботицы (4:1), а с «Крыльями Советов» сыграл вничью со счётом 2:2. Неплохо действовали красно-белые в атаке, а Заболотный даже забил гол в ворота сербского клуба, но защита всё ещё остаётся слабым звеном.

«Динамо» спаслось в прошлом сезоне и сохранило прописку в РПЛ. Интересно, что за межсезонье команда совсем не изменилась. По этому поводу высказался генеральный директор клуба. По словам Шамиля Газизова, его команде тяжело конкурировать на трансферном рынке с гигантами РПЛ. Но он отметил, что время ещё есть, чтобы усилить состав.

Предсезонная подготовка для махачкалинцев прошла очень неудачно. Они провели четыре товарищеские встречи, в которых потерпели три поражения. Уступили «Краснодару» (1:4), «Зениту» (0:2) и «Ростову» (1:2). В этом нет ничего удивительного, потому что этим составом клуб плохо провёл прошлый сезон и начинает новый с ним же.

Предлагаем поставить на то, что «Спартак» одержит победу с форой (-1.5), с коэффициентом 2.35. Да, у красно-белых плохая защита, но зато атака быстрая и сильная. Угальде в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром РПЛ, а во время межсезонья поддерживал темп, выступая за сборную Коста-Рики в матчах Золотого кубка КОНКАКАФ.

Махачкалинцы будто стали хуже действовать в обороне, если посмотреть на товарищеские матчи. Да, на их стороне будет мотивация и особенный настрой на «Спартак», но этого недостаточно. Нужны усиления состава, тогда можно уже говорить о возможности набрать очки в играх с такими соперниками.

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1.5) в матче с «Динамо» Махачкала за 2.35.