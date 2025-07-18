Фарке — молодец, но у Аморима лишь один выход. Прогноз на «МЮ» — «Лидс»

Возвращение большого европейского футбола из отпуска не за горами, а потому представители топовых первенств уже начинают подготовку. В субботу, 19 июля, на стадионе «Френдс Арена» в Стокгольме (Швеция) состоится товарищеский матч двух участников английской Премьер-лиги — «Манчестер Юнайтед» и «Лидс Юнайтед». Стартовый свисток запланирован на 16:00 мск.

Коэффициенты на матч «Манчестер Юнайтед» — «Лидс» 19 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение манкунианцам: сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» предлагается с коэффициентом 1.90, что приблизительно равно 52% вероятности. Победа «Лидс Юнайтед» оценивается в 3.50, а на ничейный исход можно поставить за 4.20.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.37, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.54. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.51. Наиболее вероятный счёт при этом — 1:1.

Прогноз на товарищеский матч «Манчестер Юнайтед» — «Лидс» (19.07.2025)

«Манчестер Юнайтед» провалил прошлый сезон. Причём с треском. В чемпионате Англии занял худшее место в турнирной таблице с 1990 года — 15-ю строчку. Единственный шанс оправдать столь неудачное выступление — выиграть финал Лиги Европы у «Тоттенхэма». Однако «красные дьяволы» не справились и с этим. Имели значительное преимущество, но уступили со счётом 0:1.

Несмотря на провальный сезон, по итогам которого «МЮ» остался без еврокубков, руководство решило сохранить на посту главного тренера Рубена Аморима. Португалец приходил в английский гранд заряженным, однако быстро понял, что будет тяжело. Впрочем, перестройка продолжается. Теперь у команды есть целый сезон, чтобы вернуться на былой уровень, не распыляясь на внешнюю арену.

Пока что манкунианцы успели усилиться двумя контрактами — прибыли Матеус Кунья и Диего Леон. Будет логично увидеть новичков уже в первых товарищеских встречах. Всего футболисты «Манчестер Юнайтед» планируют провести пять дружеских матчей до 1-го тура АПЛ. К слову, в 1-м туре предстоит сыграть сразу с одним из фаворитов — «Арсеналом». Так что подготовка должна быть солидная.

Что касается «Лидс Юнайтед», то он вернулся в английскую Премьер-лигу после двух сезонов в Чемпионшипе. Сейчас командой руководит Даниэль Фарке, который так и не провёл в «Краснодаре» ни одного официального матча, а транзитом через «Боруссию» Мёнхенгладбах приехал в Англию. Прошлый розыгрыш Чемпионшипа удалось выиграть, набрав за 46 туров ровно 100 очков.

Футболисты «Лидса» под руководством Фарке показали с отрывом лучшую реализацию в лиге. Забили 96 мячей, что в среднем по два за игру. Едва ли тренерский штаб сильно отойдёт от линии, которая принесла успех, пусть и в менее сильном дивизионе. В товарищеской встрече игроки постараются показать, что не просто так взяли Чемпионшип. Так что логично ждать смелый футбол с их стороны.

Однако на «Манчестер Юнайтед» и Амориме теперь огромное давление. Чтобы избежать увольнений, надо показывать хорошую подготовку к новому сезону. Кроме того, у «красных дьяволов» солидная история встреч с «Лидс Юнайтед» — очень много результативных побед за последние 15 лет. Короче говоря, ждём победу манкунианцев и голы в обе стороны с поправкой на «сырое» состояние команд.

Ставка: «МЮ» обыграет «Лидс» + обе забьют за 3.10.