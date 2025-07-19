Дзюба всё ещё может, Станкович исправляет ошибки: прогнозы на 1-й тур РПЛ

Дождались! Новый сезон Российской Премьер-Лиги благополучно стартовал. Сегодня, 19 июля, программа продолжится сразу тремя матчами. Делаем прогнозы и традиционно составляем экспресс.

Прогноз на матч «Акрон» — «Крылья Советов»

«Акрон» сохранил прописку в РПЛ, а в межсезонье решил ничего не менять. Заур Тедеев продолжит руководить командой, а Артём Дзюба готов забивать голы. «Крылья Советов», наоборот, сильно изменились. Полюбившийся болельщикам Игорь Осинькин покинул пост главного тренера, а на его место пришёл Магомед Адиев, известный по работе со сборной Казахстана. Идёт процесс изменений.

В прошлом сезоне оба очных матча с одинаковым счётом 2:0 выиграл «Акрон». В каждой из этих встреч забивал Артём Дзюба. В качестве дополнительной ставки можно взять его гол. Но основной прогноз будет сделан на «обе забьют» через тотал больше 2.5 мяча за 1.95.

Всё дело в том, что самарское дерби — матч со статусом. Болельщики заждались начала нового сезона, а команды поспешат их порадовать. Оба клуба не совсем удачно провели товарищеские встречи, а «Крылья Советов» сильно обновились и потратят много времени на сыгранность. Голам быть.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Сочи»

«Локомотив» в прошлом сезоне финишировал на шестом месте, но оставил приятные впечатления. Алексей Батраков и Дмитрий Воробьёв стали лидерами атаки железнодорожников. Они попытаются улучшить свои результаты. Однако в обороне у команды по-прежнему не всё так надёжно, чтобы бороться с лидерами на равных.

«Сочи» было достаточно одного сезона в Первой лиге, чтобы вернуться в Российскую Премьер-Лигу. В стыковых матчах команда обыграла «Пари Нижний Новгород» с общим счётом 4:3. Хороший результат южан — это в первую очередь заслуга Роберта Морено, который всё ещё тренирует команду и старается сделать её лучше.

Прогнозируем тотал больше 3.5 мяча с коэффициентом 2.65. Обе команды достаточно молодые, свежие и интересные в нападении. Матч 1-го тура РПЛ — это всегда много эмоций. Хорошо, если встреча получится зрелищной. Московский клуб должен побеждать на классе, однако южане смогут проявить себя в нападении. Тем более защита соперника ещё недоработана.

Прогноз на матч «Спартак» — «Динамо» Махачкала

Насколько «Спартак» готов к новому сезону — покажет матч 1-го тура РПЛ. Для других фаворитов встреча с махачкалинским «Динамо» была бы рядовой игрой с одним из аутсайдеров, но не для красно-белых. За год это будет уже пятая очная встреча между командами. В двух бело-голубые одержали победы, а одна завершилась вничью.

«Динамо» спаслось в прошлом сезоне и сохранило прописку в РПЛ. Интересно, что за межсезонье команда совсем не изменилась. По этому поводу высказался генеральный директор клуба. По словам Шамиля Газизова, его команде тяжело конкурировать на трансферном рынке с гигантами РПЛ. Однако он отметил, что время ещё есть, чтобы усилить состав.

Предлагаем поставить на то, что «Спартак» одержит победу с форой (-1.5), с коэффициентом 2.35. Да, у красно-белых плохая защита, но зато атака быстрая и сильная. Угальде в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром РПЛ, а во время межсезонья поддерживал темп, выступая за сборную Коста-Рики в матчах Золотого кубка КОНКАКАФ. А махачкалинцы будто стали хуже действовать в обороне, если посмотреть на товарищеские матчи.

Экспресс на матчи РПЛ 19 июля 2025 года

Ставка 1: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча в матче «Акрон» — «Крылья Советов» за 1.95.

обе забьют + тотал больше 2.5 мяча в матче «Акрон» — «Крылья Советов» за 1.95. Ставка 2: тотал больше 3.5 мяча в матче «Локомотив» — «Сочи» за 2.65.

тотал больше 3.5 мяча в матче «Локомотив» — «Сочи» за 2.65. Ставка 3: победа «Спартака» с форой (-1.5) в матче с «Динамо» Махачкала за 2.35.

Общий коэффициент: 1.95 х 2.65 х 2.35 = 12.1.