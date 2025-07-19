Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

МЮ — Лидс: прогноз и ставка на матч 19 июля, где смотреть, прямая трансляция, составы, какой канал, счёт, голы, эфир, экспрессы

Месси после разгрома, «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл»: экспресс с коэффициентом 11.4
Алексей Анисимов
Экспресс на футбол 19 июля
Аудио-версия:
Комментарии
Новый сезон европейского футбола всё ближе.

Новый сезон в Европе всё ближе к старту. Многие команды начинают подготовку и проводят товарищеские встречи. А в США сезон идёт уже вовсю, здесь можно следить за Лионелем Месси. Выбираем самые интересные вывески матчей, которые пройдут 19 июля и в ночь на 20 июля, и делаем прогнозы.

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Лидс»

«Манчестер Юнайтед» провалил прошлый сезон. Причём с треском. Несмотря на провальный сезон, по итогам которого пришлось остаться без еврокубков, руководство решило сохранить на посту главного тренера Рубена Аморима. У португальца есть новый шанс начать всё с нуля, проведя полный сезон. Но давление будет колоссальным.

Что касается «Лидс Юнайтед», то он вернулся в английскую Премьер-лигу после двух сезонов в Чемпионшипе. Сейчас командой руководит Даниэль Фарке. Футболисты «Лидса» под руководством Фарке показали с отрывом лучшую реализацию в лиге. Забили 96 мячей, что в среднем по два за игру. Едва ли тренерский штаб сильно отойдёт от линии, которая принесла успех, пусть и в менее сильном дивизионе.

Материалы по теме
«Локомотив» — «Сочи». Батраков и Воробьёв устроят жаркий приём южанам
«Локомотив» — «Сочи». Батраков и Воробьёв устроят жаркий приём южанам

Однако на «Манчестер Юнайтед» и Амориме теперь огромное давление. Чтобы избежать увольнений, надо показывать хорошую подготовку к новому сезону. Кроме того, у «красных дьяволов» солидная история встреч с «Лидс Юнайтед» — очень много результативных побед за последние 15 лет. Короче говоря, ждём победу манкунианцев и голы в обе стороны с поправкой на «сырое» состояние команд.

Прогноз на матч «Селтик» — «Ньюкасл»

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
19 июля 2025, суббота. 17:00 МСК
Селтик
Глазго, Шотландия
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Селтик» под руководством Брендана Роджерса хорош. В прошлом сезоне выиграл с большим отрывом от конкурентов как первую, так и вторую фазу чемпионата Шотландии. При этом ещё и вышел в плей-офф Лиги чемпионов, где дал бой мюнхенской «Баварии» (1:2 и 1:1).

В предстоящей товарищеской встрече с «Ньюкаслом» шотландский клуб не будет мальчиком для битья ещё и по той причине, что провёл уже четыре товарищеских матча, а потому находится в лучшей форме. Кроме того, встреча пройдёт в Глазго, что означает для хозяев более приятную обстановку.

Материалы по теме
Пауло Коста — Роман Копылов. Бразилец зря связался с россиянином
Пауло Коста — Роман Копылов. Бразилец зря связался с россиянином

«Ньюкасл» на финише прошлого сезона АПЛ умудрился обставить «Ноттингем Форест» и «Астон Виллу» и вышел напрямую в Лигу чемпионов. Сейчас это опасный соперник. При этом клуб усилился Энтони Элангой, но и основные лидеры состава должны быть в строю. Пожалуй, будет логично увидеть голы в обе стороны и перевес ТБ 2.5 мяча суммарно. В Глазго планируется праздник футбола.

Прогноз на матч «Нью-Йорк Ред Буллз» — «Интер Майами»

США — Major League Soccer . МЛС
20 июля 2025, воскресенье. 02:30 МСК
Нью-Йорк Ред Буллз
Хэррисон
Не начался
Интер Майами
Майами
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Интер Майами» набрал очень солидный ход в МЛС, одержав пять побед подряд. Этот отрезок позволил приблизиться к лидерам чемпионата. Однако из-за мышечных травм, по словам главного тренера, сломалась игра. В последней встрече клуб потерпел поражение со счётом 0:3 от «Цинциннати».

«Цинциннати» сам по себе сильный соперник, а здесь ещё и какие-то проблемы. Вероятно, проблемы у «Интер Майами» возникнут и в матче с «Нью-Йорк Ред Буллз». Во-первых, потому что играть предстоит на выезде, а соперник потерпел всего одно поражение дома в этом сезоне МЛС.

Материалы по теме
«Акрон» — «Крылья Советов». Дебют Адиева и гол Дзюбы в самарском дерби
«Акрон» — «Крылья Советов». Дебют Адиева и гол Дзюбы в самарском дерби

Во-вторых, «Нью-Йорк Ред Буллз» в принципе в последнее время немного проигрывает и регулярно забивает. Плюс на своём поле в очных встречах с «Интер Майами» он зачастую оказывается сильнее. При таких раскладах в качестве ставки подойдёт комбинированный вариант «1Х + обе забьют». Ничья для команды Лионеля Месси будет успехом.

Экспресс на футбол 19 июля 2025 года

  • Ставка 1: «МЮ» обыграет «Лидс» + обе забьют за 3.10.
  • Ставка 2: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча в матче «Селтик» — «Ньюкасл» за 1.72.
  • Ставка 3: обе забьют + «Нью-Йорк Ред Буллз» не проиграет «Интер Майами» за 2.15.

Общий коэффициент: 3.10 х 1.72 х 2.15 = 11.4.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android