Месси после разгрома, «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл»: экспресс с коэффициентом 11.4

Новый сезон в Европе всё ближе к старту. Многие команды начинают подготовку и проводят товарищеские встречи. А в США сезон идёт уже вовсю, здесь можно следить за Лионелем Месси. Выбираем самые интересные вывески матчей, которые пройдут 19 июля и в ночь на 20 июля, и делаем прогнозы.

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Лидс»

«Манчестер Юнайтед» провалил прошлый сезон. Причём с треском. Несмотря на провальный сезон, по итогам которого пришлось остаться без еврокубков, руководство решило сохранить на посту главного тренера Рубена Аморима. У португальца есть новый шанс начать всё с нуля, проведя полный сезон. Но давление будет колоссальным.

Что касается «Лидс Юнайтед», то он вернулся в английскую Премьер-лигу после двух сезонов в Чемпионшипе. Сейчас командой руководит Даниэль Фарке. Футболисты «Лидса» под руководством Фарке показали с отрывом лучшую реализацию в лиге. Забили 96 мячей, что в среднем по два за игру. Едва ли тренерский штаб сильно отойдёт от линии, которая принесла успех, пусть и в менее сильном дивизионе.

Однако на «Манчестер Юнайтед» и Амориме теперь огромное давление. Чтобы избежать увольнений, надо показывать хорошую подготовку к новому сезону. Кроме того, у «красных дьяволов» солидная история встреч с «Лидс Юнайтед» — очень много результативных побед за последние 15 лет. Короче говоря, ждём победу манкунианцев и голы в обе стороны с поправкой на «сырое» состояние команд.

Прогноз на матч «Селтик» — «Ньюкасл»

«Селтик» под руководством Брендана Роджерса хорош. В прошлом сезоне выиграл с большим отрывом от конкурентов как первую, так и вторую фазу чемпионата Шотландии. При этом ещё и вышел в плей-офф Лиги чемпионов, где дал бой мюнхенской «Баварии» (1:2 и 1:1).

В предстоящей товарищеской встрече с «Ньюкаслом» шотландский клуб не будет мальчиком для битья ещё и по той причине, что провёл уже четыре товарищеских матча, а потому находится в лучшей форме. Кроме того, встреча пройдёт в Глазго, что означает для хозяев более приятную обстановку.

«Ньюкасл» на финише прошлого сезона АПЛ умудрился обставить «Ноттингем Форест» и «Астон Виллу» и вышел напрямую в Лигу чемпионов. Сейчас это опасный соперник. При этом клуб усилился Энтони Элангой, но и основные лидеры состава должны быть в строю. Пожалуй, будет логично увидеть голы в обе стороны и перевес ТБ 2.5 мяча суммарно. В Глазго планируется праздник футбола.

Прогноз на матч «Нью-Йорк Ред Буллз» — «Интер Майами»

«Интер Майами» набрал очень солидный ход в МЛС, одержав пять побед подряд. Этот отрезок позволил приблизиться к лидерам чемпионата. Однако из-за мышечных травм, по словам главного тренера, сломалась игра. В последней встрече клуб потерпел поражение со счётом 0:3 от «Цинциннати».

«Цинциннати» сам по себе сильный соперник, а здесь ещё и какие-то проблемы. Вероятно, проблемы у «Интер Майами» возникнут и в матче с «Нью-Йорк Ред Буллз». Во-первых, потому что играть предстоит на выезде, а соперник потерпел всего одно поражение дома в этом сезоне МЛС.

Во-вторых, «Нью-Йорк Ред Буллз» в принципе в последнее время немного проигрывает и регулярно забивает. Плюс на своём поле в очных встречах с «Интер Майами» он зачастую оказывается сильнее. При таких раскладах в качестве ставки подойдёт комбинированный вариант «1Х + обе забьют». Ничья для команды Лионеля Месси будет успехом.

Экспресс на футбол 19 июля 2025 года

Ставка 1: «МЮ» обыграет «Лидс» + обе забьют за 3.10.

«МЮ» обыграет «Лидс» + обе забьют за 3.10. Ставка 2: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча в матче «Селтик» — «Ньюкасл» за 1.72.

обе забьют + тотал больше 2.5 мяча в матче «Селтик» — «Ньюкасл» за 1.72. Ставка 3: обе забьют + «Нью-Йорк Ред Буллз» не проиграет «Интер Майами» за 2.15.

Общий коэффициент: 3.10 х 1.72 х 2.15 = 11.4.