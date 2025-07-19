Холлоуэй — Порье и Коста — Копылов: экспресс на UFC 318

Сегодня, в ночь с 19 на 20 июля, в Новом Орлеане на арене «Смути Кинг-центр» пройдёт турнир UFC 318. В главном событии вечера сразятся американцы Макс Холлоуэй и Дастин Порье, но также стоит уделить внимание поединку бразильца Пауло Косты и россиянина Романа Копылова. Делаем прогнозы и собираем экспресс.

Прогноз на бой Макс Холлоуэй — Дастин Порье

Это будет не просто финал трилогии, а прощальный бой Порье, который официально объявил, что завершит карьеру. Предыдущие два поединка выиграл Дастин. В 2012 году Бриллиант провёл рычаг локтя и заставил Холлоуэя сдаться, а в 2019 году победил единогласным решением судей. Макс жаждет взять реванш. А ещё на кону будет стоять титул BMF.

Дастин остаётся одним из самых техничных и расчётливых боксёров в UFC. За долгие годы карьеры он потряс своими мощными ударами немало известных соперников и собрал множество призов «Лучший бой вечера». В последних шести поединках он чередовал победы с поражениями.

Холлоуэй тоже предпочитает драться в стойке. Он известен своим хладнокровием, напором и рекордом по количеству нанесённых ударов. Вот только Дастина этим не испугать. Не сомневаемся, что нас ждёт один из лучших поединков года, однако Дастину нужно отдать должное. Даже в 36 лет он не теряет голову во время боя. Холлоуэй чересчур энергичен и очень часто идёт в хаотичный размен, забывая о защите.

Прогноз на бой Пауло Коста — Роман Копылов

Пауло Коста возвращается в октагон спустя чуть больше года. Бразильцу 34, и многие списали его со счетов из-за неудачных выступлений. Где-то не хватало функционала, иногда подводила техника. В лучшие годы Коста показывал невероятный результат, боролся за титул чемпиона с Исраэлем Адесаньей, но проиграл. С того момента карьера пошла под откос. В 2024 году дважды выходил в октагон и терпел поражения. Посмотрим, как он справится с россиянином.

Роман Копылов — один из лучших ударников средней весовой категории. Его техника рукопашного боя производит впечатление на публику и сеет страх в глазах соперников. В семи последних поединках Роман одержал шесть побед, пять из них — нокаутами. Уступил только Энтони Эрнандесу, попав под удушающий. Однако после поражения выиграл у Сезара Алмейды раздельным решением и отправил в нокаут хай-киком Криса Кёртиса в третьем раунде.

Сильные стороны Копылова — это постоянный прессинг, резкие и точные ударные комбинации. Россиянин всегда использует разнообразные удары, в том числе задействует ноги и работает по корпусу. Предлагаем поставить на победу Копылова нокаутом или техническим нокаутом с коэффициентом 4.00. Стилистически для Романа бразильский спортсмен удобен, особенно если поединок пройдёт в стойке. К тому же он подходит к нему на серии из побед, а Пауло — на серии из поражений.

Экспресс на турнир UFC 318 20 июля 2025 года

Ставка 1: победа Порье в бою с Холлоуэем за 1.85.

победа Порье в бою с Холлоуэем за 1.85. Ставка 2: победа Копылова в бою с Костой нокаутом или техническим нокаутом за 4.00.

Общий коэффициент: 1.85 х 4.00 = 7.40.