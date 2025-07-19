Усик — Дюбуа 2, Барриос — Пакьяо и Фундора — Цзю: прогнозы на бокс

Сегодня, в ночь с 19 на 20 июля, в разных точках мира пройдут профессиональные боксёрские поединки. Разумеется, повышенное внимание будет уделено реваншу Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Однако не только за этим можно будет следить. Собрали для вас самые интересные вывески, сделали прогнозы и составили экспресс.

Прогноз на бой Александр Усик — Даниэль Дюбуа

В августе 2023 года Александр Усик одержал победу в бою с Даниэлем Дюбуа нокаутом в девятом раунде, но остался неприятный осадок. Даниэль попал в спорную область и заставил своего соперника упасть на настил, однако рефери признал, что удар пришёлся в пах, и нокаут не был засчитан.

Усика тяжело вывести из себя, и это ставит оппонентов в тупик. Он старается не ввязываться в размен ударами, путает своих соперников и накидывает удары, зарабатывая очки. Александр никогда не стремится завершить бой досрочно, а готовится ко всем 12 раундам.

Таким нокаутёрам, как Динамит, сложно боксировать с Александром. Даниэль отдаёт все свои силы в первой половине поединков, вкладывается в удары, организует жёсткий прессинг. А в оставшейся части боя уже начинает дышать. Поэтому прогнозируем, что бой завершится нокаутом. Поставить на это можно с коэффициентом 6.50.

Прогноз на бой Марио Барриос — Мэнни Пакьяо

46-летний Мэнни Пакьяо подерётся за титул чемпиона в полусреднем весе с 30-летним обладателем пояса Марио Барриосом. Неужели ветеран и правда может совершить сенсацию? Барриосу 30 лет, однако у него богатый бэкграунд. Марио является обладателем титула чемпиона по версии WBC в полусредней весовой категории. Всего же за карьеру Ацтек одержал 29 побед (18 — нокаутом) и потерпел два поражения. Для него это будет уже третья защита.

46-летнему боксёру нужно будет внимательно работать в защите, выбрасывая точные удары. Что бы ни говорил Барриос, но он будет жалеть Мэнни и нервничать, ведь ему дали поединок с легендой. Прогнозируем, что бой будет полным. Поставить на этот исход можно с коэффициентом 1.90.

Откровенно говоря, слабо верится в триумфальное возвращение Пакьяо. Скорее всего, филиппинец покажет, что находится в прекрасной форме, однако победы не добьётся. Да и Марио сможет уверенно отобороняться. Отправлять в нокаут легенду он не станет, а будет потихоньку набирать очки.

Прогноз на бой Себастьян Фундора — Тим Цзю

Цзю получил шанс вернуть себе титул чемпиона мира в первом среднем весе. Впереди его ждёт реванш с Фундорой, которому Тимофей проиграл в марте 2024 года раздельным решением судей, утратив свой пояс. Сын Кости назвал тот поединок кровавой баней, и это абсолютная правда. Лица обоих боксёров были разбиты, однако сам Похититель душ получил жёсткое рассечение головы, из-за которого и стал пропускать много ударов.

К реваншу Цзю готовится очень тщательно. У него было больше времени для этого, чем в прошлый раз. Недавно Похититель душ провёл спарринг с Микалом Фоксом. Он, как и Себастьян, левша и высокого роста — 191 см. Подготовка прошла успешно, и Тимофей наверняка попытается разбить Фундору, чтобы вернуть себе признание в мире бокса, а заодно и титулы.

Прогнозируем победу Цзю с коэффициентом 1.67. Себастьян — классный боксёр, но если австралийцу удастся не получить раннее рассечение, то он сможет выполнить свою миссию. По первому бою Тимофей как будто бы не чувствовал преимущества Фундоры в габаритах. Он нанёс ему серьёзный урон, а ведь мог задействовать больше ударов по корпусу, проверить американца. Верим, что сын Кости классно подготовился и сможет одержать победу.

Экспресс на бокс 20 июля 2025 года

Ставка 1: бой Усик — Дюбуа завершится нокаутом за 6.50.

бой Усик — Дюбуа завершится нокаутом за 6.50. Ставка 2: бой Барриос — Пакьяо пройдёт все 12 раундов за 1.90.

бой Барриос — Пакьяо пройдёт все 12 раундов за 1.90. Ставка 3: победа Цзю в бою с Фундорой за 1.67.

Общий коэффициент: 6.50 х 1.90 х 1.67 = 20.6.