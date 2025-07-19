«Пари НН» — «Краснодар». Чемпион начнёт новый сезон с победы

20 июля 2025 года в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Пари НН» и «Краснодар». Встреча состоится на стадионе «Совкомбанк Арена». Начало — в 15:30 мск. Все ждут лёгкого старта нового сезона от действующего чемпиона. Посмотрим, как получится.

Коэффициенты букмекеров на матч «Пари НН» — «Краснодар» 20 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение краснодарскому клубу. Поставить на победу «Краснодара» можно с коэффициентом 1.55, а шансы «Пари Нижний Новгород» оценили в 6.30. Ничья идёт с коэффициентом 4.40.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.15. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу краснодарского клуба за 8.00.

Прогноз на матч 1-го тура РПЛ «Пари НН» — «Краснодар» (20.07.2025)

«Пари НН» начинает новый сезон РПЛ в качестве везунчика. Команда играла в стыковых матчах с «Сочи» в борьбе за выживание, но уступила. Несмотря на это, она избежала вылета благодаря исключению «Химок». Будет ли удача так же сопутствовать нижегородцам в предстоящей встрече?

Пока изменился только тренер. Виктор Гончаренко ушёл, а на его место был принят Алексей Шпилевский. Белорусский специалист пришёл не с пустыми руками. Он выигрывал чемпионат Казахстана с «Кайратом» в 2020 году, а вместе с «Арисом» становился чемпионом Кипра в сезоне-2022/2023 и тогда же — обладателем Кубка.

«Пари Нижний Новгород» не сильно изменился по составу. В межсезонье нижегородцы провели три товарищеских матча. Одержали победы во встречах с «Текстильщиком» (3:0) и «Сочи» (1:0), а проиграли «КАМАЗу» (1:3). «Краснодар» не похож на всех этих соперников, ведь он является чемпионом РПЛ.

Подопечные Мурада Мусаева постараются оправдать свой статус. Они не просто сохранили основной костяк, но и качественно усилились по всем линиям. Подписали очень перспективного вратаря «Родины» Александра Корякина, центрального защитника «Осера» Жубала, полузащитника Дугласа Аугусто из «Нанта», а на подходе — лучший ассистент Лиги 1 Гаэтан Перрен.

В межсезонье «Краснодар» одержал две впечатляющие победы во встречах с махачкалинским «Динамо» (4:1) и «Ростовом» (4:2). Однако матч за Суперкубок России проиграл ЦСКА со счётом 0:1. Чего не хватало, так это удачного завершения атак. Джон Кордоба явно устал все 90 минут отдуваться в нападении в одиночку.

Не сомневаемся, что и качественная замена колумбийскому нападающему найдётся, чтобы временами давать ему отдых. Ну а в предстоящей игре с «Пари Нижний Новгород» не должно возникнуть проблем. Прогнозируем победу «Краснодара» через тотал больше 2.5 мяча за 2.20.

После поражения в Суперкубке России подопечные Мурада Мусаева будут мотивированы и правильно настроены на результат. У них не получилось забить в ворота ЦСКА, поэтому во встрече с аутсайдером мы вправе ожидать взрывных атак. В прошлом сезоне краснодарцы выиграли у нижегородцев оба матча. В каждом из них было забито ровно по три мяча.

Ставка: победа «Краснодара» в матче с «Пари НН» + тотал больше 2.5 мяча за 2.20.