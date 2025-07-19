Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Пари НН — Краснодар, 20 июля 2025, прогноз на матч РПЛ, смотреть онлайн бесплатно, во сколько, счёт, голы, ставки на футбол

«Пари НН» — «Краснодар». Чемпион начнёт новый сезон с победы
Максим Ермаков
«Пари НН» — «Краснодар»: прогноз на матч
Аудио-версия:
Комментарии
Команда Мурада Мусаева исправится за Суперкубок.

20 июля 2025 года в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Пари НН» и «Краснодар». Встреча состоится на стадионе «Совкомбанк Арена». Начало — в 15:30 мск. Все ждут лёгкого старта нового сезона от действующего чемпиона. Посмотрим, как получится.

Коэффициенты букмекеров на матч «Пари НН» — «Краснодар» 20 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение краснодарскому клубу. Поставить на победу «Краснодара» можно с коэффициентом 1.55, а шансы «Пари Нижний Новгород» оценили в 6.30. Ничья идёт с коэффициентом 4.40.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.15. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу краснодарского клуба за 8.00.

Прогноз на матч 1-го тура РПЛ «Пари НН» — «Краснодар» (20.07.2025)

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Пари НН» начинает новый сезон РПЛ в качестве везунчика. Команда играла в стыковых матчах с «Сочи» в борьбе за выживание, но уступила. Несмотря на это, она избежала вылета благодаря исключению «Химок». Будет ли удача так же сопутствовать нижегородцам в предстоящей встрече?

Пока изменился только тренер. Виктор Гончаренко ушёл, а на его место был принят Алексей Шпилевский. Белорусский специалист пришёл не с пустыми руками. Он выигрывал чемпионат Казахстана с «Кайратом» в 2020 году, а вместе с «Арисом» становился чемпионом Кипра в сезоне-2022/2023 и тогда же — обладателем Кубка.

Материалы по теме
Российская молодёжь, сбитые лётчики и непонятный Жерсон: кто станет лучшим бомбардиром РПЛ
Российская молодёжь, сбитые лётчики и непонятный Жерсон: кто станет лучшим бомбардиром РПЛ

«Пари Нижний Новгород» не сильно изменился по составу. В межсезонье нижегородцы провели три товарищеских матча. Одержали победы во встречах с «Текстильщиком» (3:0) и «Сочи» (1:0), а проиграли «КАМАЗу» (1:3). «Краснодар» не похож на всех этих соперников, ведь он является чемпионом РПЛ.

Подопечные Мурада Мусаева постараются оправдать свой статус. Они не просто сохранили основной костяк, но и качественно усилились по всем линиям. Подписали очень перспективного вратаря «Родины» Александра Корякина, центрального защитника «Осера» Жубала, полузащитника Дугласа Аугусто из «Нанта», а на подходе — лучший ассистент Лиги 1 Гаэтан Перрен.

В межсезонье «Краснодар» одержал две впечатляющие победы во встречах с махачкалинским «Динамо» (4:1) и «Ростовом» (4:2). Однако матч за Суперкубок России проиграл ЦСКА со счётом 0:1. Чего не хватало, так это удачного завершения атак. Джон Кордоба явно устал все 90 минут отдуваться в нападении в одиночку.

Материалы по теме
Дзюба ещё тот или пора на пенсию? Сколько Артём забьёт в РПЛ в сезоне-2025/2026
Дзюба ещё тот или пора на пенсию? Сколько Артём забьёт в РПЛ в сезоне-2025/2026

Не сомневаемся, что и качественная замена колумбийскому нападающему найдётся, чтобы временами давать ему отдых. Ну а в предстоящей игре с «Пари Нижний Новгород» не должно возникнуть проблем. Прогнозируем победу «Краснодара» через тотал больше 2.5 мяча за 2.20.

После поражения в Суперкубке России подопечные Мурада Мусаева будут мотивированы и правильно настроены на результат. У них не получилось забить в ворота ЦСКА, поэтому во встрече с аутсайдером мы вправе ожидать взрывных атак. В прошлом сезоне краснодарцы выиграли у нижегородцев оба матча. В каждом из них было забито ровно по три мяча.

Ставка: победа «Краснодара» в матче с «Пари НН» + тотал больше 2.5 мяча за 2.20.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android