«Зенит» — «Ростов». Задача Семака облегчится без Карпина

20 июля 2025 года в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Зенит» и «Ростов». Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 18:00 мск. Сине-бело-голубые начинают погоню за возвращением титула. Удастся ли начать с красивой победы?

Коэффициенты букмекеров на матч «Зенит» — «Ростов» 20 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение петербургскому клубу. Поставить на победу «Зенита» можно с коэффициентом 1.32, а шансы «Ростова» оценили в 9.50. Ничья идёт с коэффициентом 5.80.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.20. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.20. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу петербургского клуба за 6.50.

Прогноз на матч 1-го тура чемпионата России «Зенит» — «Ростов» (20.07.2025)

Уже непривычно, что «Зенит» подходит к новому сезону не в качестве чемпиона РПЛ. От этого мотивации у клуба будет ещё больше. Для выполнения задачи по возвращению титула он уже усилился Жерсоном из «Фламенго» и защитником Романом Вегой из «Аргентинос Хуниорс». Поиски нападающего продолжаются.

У сине-бело-голубых большая глубина состава. Глушенков, Кассьерра, Луис Энрике, Лусиано Гонду, Мостовой, Соболев — эти игроки способны разнести любую защиту. Каким активным в нападении стал «Зенит», можно было наблюдать в товарищеских встречах. Результаты впечатляют, ведь соперники были не самые скромные.

Подопечные Сергея Семака сначала победили «Црвену Звезду» (3:0) и махачкалинское «Динамо» (2:0), а потом неожиданно уступили «Балтике» (1:2). Команда получила массу критики и моментально отреагировала, разгромив «Сьон» (5:2) и обыграв «Войводину» с крупным счётом 7:1. Эти последние два результата показывают, чего ждать в новом сезоне.

«Ростов» же ждёт серьёзное испытание уже на старте чемпионата России, и ему точно будет нелегко. Мало того, что Валерий Карпин зимой ушёл с поста главного тренера, так ещё и клуб летом лишился двух ведущих футболистов — Максима Осипенко и Николая Комличенко. Тренера заменили Джонатаном Альбой, а вот потерю игроков будет сложно компенсировать.

Это наглядно продемонстрировали товарищеские матчи, в которых ростовчане уступили «Краснодару» (2:4) и «Факелу» (0:2), а одолели махачкалинское «Динамо» (2:1). Много пропущенных мячей, причём даже во встречах с аутсайдерами. Кто будет цементировать оборону без Осипенко?

«Ростов» пока усилил состав только 19-летними защитником Александром Тарасовым, воспитанником «Зенита», и нигерийским нападающим Ибрахимом Махфусом Аджасой. Также из «Локомотива» пришёл Тимур Сулейманов и уже забил гол в одной из контрольных встреч. Однако это очевидная ставка на молодёжь.

Чтобы играть на равных с таким преобразившимся и мотивированным «Зенитом», всего этого мало. Прогнозируем победу сине-бело-голубых через тотал больше 2.5 мяча за 1.90. Сложно ожидать сенсации, когда встречаются такой разнообразный в атаке клуб и команда, которая в межсезонье потеряла тренера и двух ключевых футболистов.

Ставка: победа «Зенита» + тотал больше 2.5 мяча за 1.90.