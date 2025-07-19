«Ахмат» — «Рубин». Даже Мирлинд Даку не испортит возвращение Конате

20 июля 2025 года в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Ахмат» и «Рубин». Встреча состоится на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Начало — в 20:30 мск. Что продемонстрирует преобразившийся клуб из Грозного и на что способны казанцы в новом сезоне?

Коэффициенты букмекеров на матч «Ахмат» — «Рубин» 20 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Грозного. Поставить на победу «Ахмата» можно с коэффициентом 2.25, а шансы «Рубина» оценили в 3.15. Ничья идёт с коэффициентом 3.50.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.95. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.00.

Прогноз на матч 1-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Рубин» (20.07.2025)

«Ахмат» в прошлом сезоне боролся за выживание в стыковых матчах с «Уралом», но весьма неуверенно. Прописку удалось сохранить, сначала проиграв со счётом 1:2, а в ответной встрече одержав победу со счётом 2:0. Поэтому к новому сезону руководство клуба из Грозного решило изменить команду.

Пост главного тренера занял Александр Сторожук, вернулся нападающий Мохамед Конате, были подписаны контракты с Мансильей, Мануэлом Келиану («Эштрела»). Однако ушёл Бернард Бериша, и, возможно, вскоре покинет команду Лечи Садулаев. Но пока он в игре и покажет лучшую версию себя.

В межсезонье «Ахмат» провёл несколько товарищеских матчей, в которых сыграл вничью с московским «Динамо» (1:1) и одолел «Крылья Советов» (1:0). Это похоже на стиль, в котором играли предыдущие команды Александра Сторожука. Грозненцы будут сконцентрированы на обороне, а индивидуальное мастерство футболистов в атаке поможет забивать важные голы.

«Рубин», в отличие от «Ахмата», никак не поменялся. Рашид Рахимов продолжит работать с командой, а недавно он высказал своё огорчение трансферной политикой клуба. По мнению наставника, нужна свежая кровь, чтобы всегда были возможности для ротации.

Пока же состав казанцев пополнил только защитник из Гондураса Дениль Мальдонадо. Однако и его готовность выступить в предстоящей встрече под вопросом. Зато продлил контракт Мирлинд Даку. Албанский нападающий блистал в прошлом сезоне и занял второе место среди лучших бомбардиров РПЛ.

В целом прошлый сезон «Рубин» провёл неплохо и закончил его в середине таблицы. Во время подготовки к чемпионату России — 2025/2026 казанский клуб провёл три товарищеские встречи, но с откровенно слабыми соперниками. Сыграл вничью с «КАМАЗом» (1:1) и одолел с одинаковым счётом 1:0 «Урал» и «Енисей».

Предлагаем поставить на победу «Ахмата» в матче с «Рубином» за 2.25. Грозненский клуб выглядит симпатичнее, сильно поменялся за межсезонье в лучшую сторону. Однако важнее то, что игра пройдёт на домашнем стадионе в Грозном. В прошлой очной встрече дома клуб обыграл казанцев даже в плохом состоянии.

Ставка: победа «Ахмата» в матче с «Рубином» за 2.25.