«Краснодар» в роли чемпиона, «Зенит» мотивирован: экспресс на матчи РПЛ

Новый сезон Российской Премьер-Лиги благополучно стартовал. Сегодня, 20 июля, пройдут ещё три встречи 1-го тура. Делаем прогнозы и составляем экспресс.

Прогноз на матч «Пари НН» — «Краснодар»

«Пари НН» начинает новый сезон РПЛ в качестве везунчика. Команда играла в стыковых матчах с «Сочи» в борьбе за выживание, но уступила. Несмотря на это, она избежала вылета благодаря исключению «Химок». Будет ли удача так же сопутствовать нижегородцам в предстоящей встрече?

«Пари Нижний Новгород» не сильно изменился по составу. Пока изменился только тренер. Виктор Гончаренко ушёл, а на его место был принят Алексей Шпилевский. «Краснодар» не похож на всех соперников, которые встречались нижегородцам во время предсезонки, ведь он является чемпионом РПЛ. Подопечные Мурада Мусаева постараются оправдать свой статус. Они не просто сохранили основной костяк, но и качественно усилились по всем линиям.

После поражения в Суперкубке России подопечные Мурада Мусаева будут мотивированы и правильно настроены на результат. У них не получилось забить в ворота ЦСКА, поэтому во встрече с аутсайдером мы вправе ожидать взрывных атак. В прошлом сезоне краснодарцы выиграли у нижегородцев оба матча. В каждом из них было забито ровно по три мяча. Так что прогнозируем победу «Краснодара» через тотал больше 2.5 мяча за 2.20.

Прогноз на матч «Зенит» — «Ростов»

Уже непривычно, что «Зенит» подходит к новому сезону не в качестве чемпиона РПЛ. От этого мотивации у клуба будет ещё больше. Для выполнения задачи по возвращению титула он уже усилился Жерсоном из «Фламенго» и защитником Романом Вегой из «Аргентинос Хуниорс». Поиски нападающего продолжаются. А ведь у сине-бело-голубых и так большая глубина состава.

«Ростов» ждёт серьёзное испытание уже на старте чемпионата России, и ему точно будет нелегко. Мало того, что Валерий Карпин зимой ушёл с поста главного тренера, так ещё и клуб летом лишился двух ведущих футболистов — Максима Осипенко и Николая Комличенко. Тренера заменили Джонатаном Альбой, а вот потерю игроков будет сложно компенсировать. Это наглядно продемонстрировали товарищеские матчи.

Чтобы играть на равных с таким преобразившимся и мотивированным «Зенитом», мало просто делать ставку на молодёжь. Прогнозируем победу сине-бело-голубых через тотал больше 2.5 мяча за 1.90. Сложно ожидать сенсации, когда встречаются такой разнообразный в атаке клуб и команда, которая в межсезонье потеряла тренера и двух ключевых футболистов.

Прогноз на матч «Ахмат» — «Рубин»

«Ахмат» в прошлом сезоне боролся за выживание в стыковых матчах с «Уралом», но весьма неуверенно. Прописку удалось сохранить, сначала проиграв со счётом 1:2, а в ответной встрече одержав победу со счётом 2:0. Поэтому к новому сезону руководство клуба из Грозного решило изменить команду. Пост главного тренера занял Александр Сторожук, вернулся нападающий Мохамед Конате, были подписаны контракты с Мансильей, Мануэлом Келиану («Эштрела»).

«Рубин», в отличие от «Ахмата», никак не поменялся. Рашид Рахимов продолжит работать с командой, а недавно он высказал своё огорчение трансферной политикой клуба. По мнению наставника, нужна свежая кровь, чтобы всегда были возможности для ротации. Пока же состав казанцев пополнил только защитник из Гондураса Дениль Мальдонадо.

Предлагаем поставить на победу «Ахмата» в матче с «Рубином» за 2.25. Грозненский клуб выглядит симпатичнее, сильно поменялся за межсезонье в лучшую сторону. Однако важнее то, что игра пройдёт на домашнем стадионе в Грозном. В прошлой очной встрече дома клуб одолел казанцев даже в плохом состоянии.

Экспресс на матчи РПЛ 20 июля 2025 года

Ставка 1: победа «Краснодара» в матче с «Пари НН» + тотал больше 2.5 мяча за 2.20.

победа «Краснодара» в матче с «Пари НН» + тотал больше 2.5 мяча за 2.20. Ставка 2: победа «Зенита» + тотал больше 2.5 мяча за 1.90.

победа «Зенита» + тотал больше 2.5 мяча за 1.90. Ставка 3: победа «Ахмата» в матче с «Рубином» за 2.25.

Общий коэффициент: 2.20 х 1.90 х 2.25 = 9.40.