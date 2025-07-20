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Оренбург — ЦСКА, 21 июля 2025, прогноз на матч РПЛ, смотреть онлайн бесплатно, во сколько начало, ставки на футбол

Слишковича подставили, Челестини ждут лёгкие три очка. Прогноз на «Оренбург» — ЦСКА
Максим Ермаков
«Оренбург» — ЦСКА: прогноз на матч
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На чужом несчастье счастья не построить.

21 июля 2025 года в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Оренбург» и ЦСКА. Встреча состоится на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало — в 17:30 мск. Как Владимир Слишкович будет выкручиваться из ситуации, в которой оказался его клуб?

Коэффициенты букмекеров на матч «Оренбург» — ЦСКА 21 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение московскому клубу. Поставить на победу ЦСКА можно с коэффициентом 1.60, а шансы «Оренбурга» оценили в 5.20. Ничья идёт с коэффициентом 4.25.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.12. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.77. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу московского клуба за 8.00.

Прогноз на матч 1-го тура чемпионата России «Оренбург» — ЦСКА (21.07.2025)

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2025, понедельник. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Как же повезло «Оренбургу», который в прошлом сезоне РПЛ занял предпоследнее место в таблице и должен был спуститься в Первую лигу. Но «Торпедо» исключили из чемпионата, а на его место вернули оренбургский клуб. Однако на чужом несчастье счастья не построишь!

Оренбуржцы перестраивались под Первую лигу, теряли лидеров, а теперь в короткое время должны подстраиваться снова к РПЛ. Состав клуба покинуло около 12 важных футболистов. Входящих трансферов тоже было немало, но все они — не под выступление в РПЛ.

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«Оренбург» провёл только две товарищеские встречи, в которых обыграл «Муром» (2:0) и «СКА-Хабаровск» (2:1). У Владимира Слишковича нет чёткого представления, как должна выглядеть его команда в РПЛ. Придётся подстраиваться в процессе. Для ЦСКА встреча с оренбуржцами выглядит как подарок судьбы.

Армейцы попрощались с Марко Николичем после победы в Кубке России, но на его место пришёл подающий большие надежды Фабио Челестини. Многие с недоверием отнеслись к этой кандидатуре. Однако победитель чемпионата Швейцарии с «Базелем» дал понять, что изменит игру в лучшую сторону.

Челестини с ЦСКА уже взял первый трофей — Суперкубок России. Армейцы обыграли «Краснодар» со счётом 1:0. Грамотно действовали по всем линиям, но не позволяли себе рисковать. Слишком важная игра. До этого армейцы показывали более результативный футбол в товарищеских матчах, обыграв «Амкал» (4:0), «Партизан» (3:1) и ОФК (4:2).

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Всё это следствие работы швейцарского специалиста, требующего от красно-синих активнее играть в нападении. Он сторонник атакующего футбола и знает, как его довести до совершенства. В матче с «Оренбургом» предлагаем поставить на победу ЦСКА с форой (-1.5) за 2.60.

Победа в Суперкубке России будет положительно влиять на эмоциональный настрой красно-синих. Можно воспользоваться неподготовленностью оренбургского клуба к РПЛ. Пока в его составе нет качественных футболистов, он будет уязвимым по всем линиям.

Ставка: победа ЦСКА в матче с «Оренбургом» с форой (-1.5) за 2.60.

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