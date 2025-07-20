Ужасное выступление в товарищеских матчах с россиянами указало на дыры в обороне.

Матчи с ЦСКА и «Спартаком» пойдут на пользу. Прогноз на ОФК — «Спартак» Суботица

21 июля 2025 года в матче 1-го тура сербской Суперлиги сыграют ОФК Белград и «Спартак» Суботица. Встреча состоится на стадионе «Омладински» в Белграде. Начало — в 21:00 мск. Кто лучше подготовился к новому сезону в матчах с клубами из РПЛ?

Коэффициенты букмекеров на матч ОФК — «Спартак» 21 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение белградскому клубу. Поставить на победу ОФК можно с коэффициентом 1.77, а шансы «Спартака» из Суботицы оценили в 4.30. Ничья идёт с коэффициентом 3.55.

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча тоже идёт за 1.85. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу белградского клуба за 7.50.

Прогноз на матч 1-го тура сербской Суперлиги ОФК Белград — «Спартак» Суботица (21.07.2025)

В прошлом сезоне чемпионата Сербии ОФК занял четвёртое место, но в концовке выглядел неубедительно. Потерпел четыре поражения в шести матчах. Межсезонье белградцы начали с нулевой ничьей в игре с «Сутьеской», а затем уступили московскому «Динамо» (0:4) и ЦСКА (2:4) в Братском кубке. Очень плохая игра в обороне привела к восьми пропущенным мячам.

Таким образом, к старту нового сезона сербской Суперлиги ОФК подходит с пятиматчевой безвыигрышной серией. Пока белградцы толком не усилились, разве что подписали контракт с воспитанником «Барселоны» — центральным нападающим Хуго Альбой. Однако в игре с тем же ЦСКА он ничем не отметился.

«Спартак» из Суботицы боролся за выживание в чемпионате Сербии в прошлом сезоне и чудом спасся от участия в стыковых матчах. Поэтому нет ничего удивительного, что руководство клуба сменило тренера. Команду возглавил Душан Джорджевич. Специалист пока ничего не достиг серьёзного, поэтому ожидания от него самые скромные.

Межсезонье «синие голуби» провели плодотворно, сыграв пять товарищеских матчей. Сначала «Спартак» уступил «Сутьеске» (1:2) и дважды сыграл вничью — с «Радником» (2:2) и «Слогой» (2:2), а одержал победу во встрече с «Нови Пазар» (2:1). Каждый раз клуб из Суботицы пропускал, что указывает на очень плохую игру в обороне.

Именно поэтому разгромное поражение в игре с московским «Спартаком» со счётом 1:4 никак не удивило. Причём сербская команда открыла счёт, однако после этого красно-белые полностью перехватили инициативу и уничтожили оборону Душана Джорджевича. Подопечные Деяна Станковича могли забивать больше, но трудности с реализацией никуда не делись. Хотя это другая история.

Предлагаем поставить на то, что обе команды забьют через тотал меньше 4.5 мяча, за 2.25. У обоих клубов есть большие проблемы с оборонительной линией, которые легко выявили московские команды из РПЛ. К тому же ОФК и «Спартак» очень слабо усилились и практически не изменились с прошлого сезона.

Ставка: обе забьют + тотал меньше 4.5 мяча за 2.25.