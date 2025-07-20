Во Франции у «ПСЖ» нет конкурентов, но снова выиграть Лигу чемпионов — фантастика

Прошлый сезон для «ПСЖ» выдался феноменальным. Команда Луиса Энрике стала чемпионом Франции, выиграла Кубок и Суперкубок страны, впервые стала победителем Лиги чемпионов, однако на КЧМ-2025 в финале уступила «Челси» (0:3). А ведь могла собрать все возможные трофеи! Интересно, что её ждёт в новом сезоне?

В Лиге 1 нет конкурентов

«ПСЖ» весь прошлый сезон демонстрировал неуязвимость. У Луиса Энрике играет вся команда, и это большое счастье для тренера. Сложно представить, что у парижан появится реальный конкурент в борьбе за чемпионство в Лиге 1. Даже если слухи об уходе Доннаруммы подтвердятся, то его удачно заменит Матвей Сафонов, который ждёт своего звёздного часа.

Чемпионат Франции — 2024/2025 «ПСЖ» взял с отрывом в 19 очков. Он проиграл всего два матча, да и те уже в концовке, когда не был мотивирован. Усман Дембеле стал лучшим бомбардиром. Если игроков не охватит звёздная болезнь и они продолжат серьёзно относиться к выступлениям в первенстве, смогут легко вновь стать чемпионами.

Шансы на Кубок Франции

У парижан огромная глубина состава и есть достойная замена абсолютно на каждую позицию. Именно поэтому подопечные Луиса Энрике уверенно смогут играть не только в Лиге 1, но и в Кубке Франции. У других клубов страны таких обширных возможностей нет, поэтому им всегда сложнее.

«ПСЖ» без особых проблем прошёл все этапы Кубка Франции в прошлом сезоне. Демонстрировал невероятную результативность и легко разбирал своих соперников. Хотя стоит отметить, что уровень сопротивления был так себе. Все топовые клубы вылетели ещё на ранних стадиях. Поставить на то, что парижане выиграют Лигу 1 и Кубок Франции, можно с коэффициентом 1.80. А если нет — сыграет 1.90.

Лигу чемпионов дважды подряд не покорить

За почти 35 лет только «Реалу» удавалось выиграть Лигу чемпионов несколько раз подряд. Вспомнить хотя бы невероятную победу «Манчестер Сити» в сезоне-2022/2023, когда он впервые взял еврокубковый турнир. Казалось, что так будет всегда, однако следующие два года оказались для «горожан» не такими успешными.

«ПСЖ» в прошлом сезоне впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов, но сделать это второй раз подряд кажется чем-то невозможным. Другие клубы не стоят на месте, развиваются и усиливаются в межсезонье. С большей долей вероятности добьётся успеха кто-то другой. Настрой на парижан будет теперь иной.

Даже если посмотреть на весь путь парижан до долгожданной победы, он не кажется таким уж простым. Команда Луиса Энрике только в серии пенальти прошла «Ливерпуль», с «Астон Виллой» чуть было не растеряла своё преимущество в ответном матче. Хотя стоит признать, что в финале «ПСЖ» разобрал на молекулы оборону «Интера».

Поставить на то, что парижане в новом сезоне выиграют Лигу 1 и Лигу чемпионов, можно за 7.50. Если они оформят требл из чемпионата Франции, Лиги чемпионов и Кубка Франции, сыграет коэффициент 12.00.

Прогноз на Суперкубок УЕФА — 2025

13 августа 2025 года пройдёт матч за Суперкубок УЕФА, в котором «ПСЖ» сыграет с «Тоттенхэмом». После поражения в финале клубного чемпионата мира — 2025 Луис Энрике наверняка будет серьёзнее готовиться к борьбе за трофей. Напомним, «Челси» разгромил «ПСЖ» со счётом 3:0. Но с «Тоттенхэмом» парижане не допустят такого провала.

Поставить на то, что «ПСЖ» оформит квадрупл из Лиги чемпионов, Лиги 1, Кубка Франции и Суперкубка УЕФА, можно с коэффициентом 15.00. Такой расклад маловероятен. Игра красно-синих может сильно измениться. Будет удачей, если ключевые футболисты не поймают звёздную болезнь. Излишняя самоуверенность всегда идёт во вред.

Ставка: «ПСЖ» выиграет Лигу 1 и Кубок Франции в сезоне-2025/2026 за 1.80.