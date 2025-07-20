«Родина» — «Черноморец». Борьба за РПЛ началась!

Вместе с Российской Премьер-Лигой сезон стартовал и во втором по значимости футбольном дивизионе страны — Первой лиге. В понедельник, 21 июля, на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве состоится матч 1-го тура «Родина» — «Черноморец». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч Первой лиги «Родина» — «Черноморец» 21 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Родины» предлагается с коэффициентом 2.03, что приблизительно равно 49% вероятности. Победа «Черноморца» оценивается в 3.70, а на ничейный исход можно поставить за 3.50.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что матч не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.69, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.20. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.94. Наиболее вероятный счёт — 1:1 или 1:0 в пользу хозяев.

Прогноз на матч 1-го тура Первой лиги «Родина» — «Черноморец» (21.07.2025)

Столичная «Родина» в прошлом сезоне боролась за стыковые матчи РПЛ, однако набрала на девять очков меньше, чем нужно было для топ-4. Результаты показала неплохие, но довольно средние. За 34 тура получилось забить 41 гол, а пропустить — только 31. Надёжная оборона, как известно, очень помогает в Первой лиге.

Предстоящий сезон станет для Зорана Зельковича первым полным на посту главного тренера московского клуба. В конце предыдущего он заявил, что цель — выйти в Российскую Премьер-Лигу. Это амбициозные слова. Впрочем, посмотрите на результаты подготовительных матчей. Они действительно внушают оптимизм.

«Родина» разгромила «Спартак» из Суботицы со счётом 5:1 и даже победила «Партизан» (2:1). Также были поражение от московского «Спартака» (1:2) и нулевая ничья с «Торпедо». В составе есть несколько легионеров и футболистов с опытом игры в чемпионате России. Иными словами, это серьёзный конкурент. По крайней мере для стартовой встречи сезона.

С другой стороны, «Черноморец» вообще должен был играть в стыковых матчах РПЛ, поскольку занял третье место в турнирной таблице в прошлом сезоне. Отстал от топ-2, кстати, всего на одно очко. Не позволили побороться за место в элите из-за стадиона. Просто не выдали лицензию. Теперь должна быть проведена модернизация.

Если ничего не изменится, то «Черноморец» снова попробует побороться за путёвку в РПЛ. В прошлом сезоне он достаточно много забивал для ФНЛ, а потому тоже является опасным соперником. Что это значит для «Родины»? Как минимум то, что рассчитывать на лёгкую победу не стоит. Несмотря на традиционно скудные на голы матчи в лиге, прогнозируем мячи в обе стороны.

Ставка: обе забьют за 1.94.