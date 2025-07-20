Уиттакер и Ян не позволят сомневаться в себе. Чего ждать от UFC on ABC 9

26 июля в Абу-Даби, ОАЭ, состоится турнир UFC on ABC 9. Его главным событием станет бой экс-чемпиона UFC в среднем весе Роберта Уиттакера против Ренье де Риддера. В соглавном событии турнира в полулёгком весе должны были встретиться Мовсар Евлоев и Аарон Пико, но россиянин снялся. Кроме того, в октагон выйдет Пётр Ян, его соперник — Маркус Макги.

Начало события ожидается в 19:00 мск, а бои основного карда стартуют в 22:00. Посмотреть прямой эфир турнира UFC on ABC 9 можно будет можно на телеканале «Матч Боец». Бои основного карда покажет «Матч ТВ». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC on ABC 9 выглядит следующим образом.

Основной кард:

Роберт Уиттакер — Ренье де Риддер;

Пётр Ян — Маркус Макги;

Аманда Рибас — Табата Риччи;

Брайс Митчелл — Саид Нурмагомедов;

Шарабутдин Магомедов — Марк-Андре Баррио;

Никита Крылов — Богдан Гуськов.

Предварительный кард:

Асу Алмабаев — Рамазан Темиров;

Ибо Аслан — Билли Элекана;

Дэйви Грант — Дэ'Мон Блэкшир;

Муслим Салихов — Карлос Леал.

Главный бой — Уиттакер — де Риддер

Букмекеры здесь ждут довольно равный поединок. На Уиттакера дают коэффиицент 1.70, в то время как на де Риддера можно поставить за 2.20.

Роберт Уиттакер дерётся давно и часто. Был даже чемпионом, но уступил пояс Исраэлю Адесанье. Затем проиграл ему же в реванше, в претендентском сражении – Дрикусу дю Плесси, а в последнем своём бою попался на приём Хамзата Чимаева. Но между этими неудачами были и неплохие победы. К примеру, над Исламом Алискеровым, Пауло Костой, Марвином Веттори. Так что говорить, что австралиец – сбитый лётчик, точно не стоит.

Уиттакер хорош в стойке, здорово двигается, у него классная техника. Не было замечено и проблем с выносливостью. Для бойцов не самого топового уровня это очень сложный оппонент.

Ренье де Риддер дебютировал в UFC в прошлом году и уже успел оформить три победы. Соперники не были звёздами, но точно не ноунеймы — Джеральд Миршерт, Кевин Холланд и Бо Никал. Представитель Нидерландов очень опасен в партере, однако и в стойке может не просто держать удар. Того же Никала он отправил в нокаут ударом колена.

Безусловно, де Риддер выглядит в организации выше ожидаемого, но чемпионских перспектив пока у него не просматривается. Уиттакер же проигрывает только чемпионам — бывшим или будущим. В стойке у австралийца будет преимущество. В партере де Риддер опасен, однако Роберт вполне в состоянии отзащищаться. Правда, на это может уйти много сил. Ближе к бою, когда появится расширенная линия, можно сделать ставку на досрочное завершение поединка — де Риддер все свои победы в UFC одержал нокаутом или сабмишеном, у Уиттакера процент таких боёв тоже выше 50. Ну а если выбирать исход, то всё же напрашивается ставка на победу австралийца.

Ян — Макги

Здесь букмекеры уверены в победе россиянина — коэффициент 1.20. Шансы его соперника оценили в 4.80.

Пётр Ян хотел бы, конечно, соперника постатуснее, но пока такого боя нет, сразится с Маркусом Макги. Резонное решение — простаивать нет смысла. Правда, победа в этом поединке вряд ли приблизит Петра к серьёзному поединку.

После ряда чувствительных поражений Ян пришёл в себя, одержал победы над Сонг Ядонгом и Дейвисоном Фигейреду. Кажется, ошибки прошлого учтены, поэтому мы вправе ожидать от россиянина красивой и убедительной победы.

К «мешкам» Макги относить не стоит. У него большое преимущество в габаритах, 10 побед в 11 боях. Правда, уровень оппозиции был заметно ниже среднего. В скорости и технике он заметно уступает, так что его единственный шанс — устроить рубку, в которой можно и попасть. Возможно, даже случайно. Так что постоянный прессинг — тактика Маркуса на этот бой. Однако вряд ли она оправдается. Колоссальная разница в скорости и технике сыграет свою роль.

В победе Яна сомнений нет. Будет ли она досрочной? Пожалуй, можно рискнуть и проверить ставку на ТМ 2.5 раунда за 2.85. Россиянину нужно показать товар лицом, чтобы получить серьёзный бой.