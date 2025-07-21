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Оренбург — ЦСКА: прогноз и ставка на матч 21 июля, где смотреть, прямая трансляция, какой канал, составы, счёт, голы, РПЛ, таблица

ЦСКА очень повезло, «Оренбург» — в смятении: экспресс с коэффициентом 11.3
Алексей Анисимов Максим Ермаков
,
Экспресс на футбол 21 июля
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А в Первой лиге началась борьба за РПЛ.

Программа 1-го тура Российской Премьер-Лиги завершится сегодня, 21 июля, матчем «Оренбурга» и ЦСКА. Однако на этом футбольные события не кончаются. В Первой лиге друг с другом играют «Родина» и «Черноморец», а ещё зацепим чемпионат Сербии. Делаем прогнозы и составляем экспресс.

Прогноз на матч «Оренбург» — ЦСКА

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2025, понедельник. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Как же повезло «Оренбургу», который в прошлом сезоне РПЛ занял предпоследнее место в таблице и должен был спуститься в Первую лигу. Его вернули вместо «Торпедо». Однако на чужом несчастье счастья не построишь! Оренбуржцы перестраивались под Первую лигу, теряли лидеров, а теперь в короткое время должны подстраиваться снова к РПЛ. Состав клуба покинули около 12 важных футболистов. Трансферы были, но все они не под главную лигу.

Армейцы попрощались с Марко Николичем после победы в Кубке России, но на его место пришёл подающий большие надежды Фабио Челестини. С ЦСКА он уже взял первый трофей — Суперкубок России. Армейцы обыграли «Краснодар» со счётом 1:0. До этого они показывали более результативный футбол в товарищеских матчах, обыграв «Амкал» (4:0), «Партизан» (3:1) и ОФК (4:2). Всё это следствие работы швейцарского специалиста, требующего от красно-синих активнее играть в нападении.

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В матче с «Оренбургом» предлагаем поставить на победу ЦСКА с форой (-1.5) за 2.60. Победа в Суперкубке России будет положительно влиять на эмоциональный настрой красно-синих. Можно воспользоваться неподготовленностью оренбургского клуба к РПЛ. Пока в его составе нет качественных футболистов, он будет уязвимым по всем линиям.

Прогноз на матч «Родина» — «Черноморец»

Россия — Лига PARI . 1-й тур
21 июля 2025, понедельник. 19:30 МСК
Родина
Москва
Не начался
Черноморец
Новороссийск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Предстоящий сезон станет для Зорана Зельковича первым полным на посту главного тренера «Родины». В конце предыдущего он заявил, что цель — выйти в РПЛ. Амбициозные слова. Впрочем, результаты подготовительных матчей внушают оптимизм. «Родина» разгромила «Спартак» из Суботицы со счётом 5:1 и даже победила «Партизан» (2:1). В составе есть несколько легионеров и футболистов с опытом игры в чемпионате России. Иными словами, это серьёзный конкурент.

С другой стороны, «Черноморец» вообще должен был играть в стыковых матчах РПЛ, поскольку занял третье место в турнирной таблице в прошлом сезоне. Отстал от топ-2, кстати, всего на одно очко. Не позволили побороться за место в элите из-за стадиона. Просто не выдали лицензию. Теперь должна быть проведена модернизация.

Если ничего не изменится, то «Черноморец» снова попробует побороться за путёвку в РПЛ. В прошлом сезоне он достаточно много забивал для Первой лиги, а потому тоже является опасным соперником. Что это значит для «Родины»? Как минимум то, что рассчитывать на лёгкую победу не стоит. Несмотря на традиционно скудные на голы матчи в лиге, прогнозируем мячи в обе стороны.

Прогноз на матч ОФК Белград — «Спартак» Суботица

Сербия — Суперлига . 1-й тур
21 июля 2025, понедельник. 21:00 МСК
ОФК Белград
Белград
Не начался
Спартак Суботица
Суботица
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом сезоне чемпионата Сербии ОФК занял четвёртое место, но в концовке выглядел неубедительно. Потерпел четыре поражения в шести матчах. Межсезонье белградцы начали с нулевой ничьей в игре с «Сутьеской», а затем уступили московскому «Динамо» (0:4) и ЦСКА (2:4) в Братском кубке. Очень плохая игра в обороне привела к восьми пропущенным мячам.

«Спартак» из Суботицы боролся за выживание в чемпионате Сербии в прошлом сезоне и чудом спасся от участия в стыковых матчах. Поэтому нет ничего удивительного, что руководство клуба сменило тренера. Команду возглавил Душан Джорджевич, но пока ничего не достиг серьёзного, ожидания от него самые скромные. Именно поэтому разгромное поражение в товарищеской игре с московским «Спартаком» со счётом 1:4 никак не удивило.

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Предлагаем поставить на то, что обе команды забьют через тотал меньше 4.5 мяча, за 2.25. У обоих клубов есть большие проблемы с оборонительной линией, которые легко выявили московские команды из РПЛ. К тому же ОФК и «Спартак» очень слабо усилились и практически не изменились с прошлого сезона.

Экспресс на футбол 21 июля 2025 года

  • Ставка 1: победа ЦСКА в матче с «Оренбургом» с форой (-1.5) за 2.60.
  • Ставка 2: обе забьют в матче «Родина» — «Черноморец» за 1.94.
  • Ставка 3: обе забьют + тотал меньше 4.5 мяча в матче ОФК — «Спартак» Суботица за 2.25.

Общий коэффициент: 2.60 х 1.94 х 2.25 = 11.3.

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