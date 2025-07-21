«Хамрун Спартанс» — «Динамо» Киев. Украинцы выиграют на классе

Мальтийский соперник колючий, но его можно и нужно обыгрывать.

22 июля 2025 года в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграют мальтийский «Хамрун Спартанс» и киевское «Динамо». Встреча состоится на стадионе «Та-Кали» на Мальте. Начало — в 20:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч «Хамрун Спартанс» — «Динамо» Киев 22 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение киевскому клубу. Поставить на победу «Динамо» можно с коэффициентом 1.58, а шансы мальтийского «Хамрун Спартанс» оценили в 5.00. Ничья идёт с коэффициентом 4.50.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.12. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу киевского клуба за 8.50.

Прогноз на первый матч квалификации Лиги чемпионов «Хамрун Спартанс» — «Динамо» Киев (22.07.2025)

«Хамрун Спартанс» является доминирующим клубом в чемпионате Мальты. Последние три сезона он становился победителем первенства, но на международном уровне ожидания от него самые скромные. Команда не имеет большого финансирования для подписания дорогостоящих футболистов.

Тренер у «спартанцев» тоже ничем не примечательный — итальянец Джакомо Модика. Возможно, благодаря его связям удалось хоть как-то усилить состав в это трансферное окно. Клуб подписал защитника Винченцо Полито, ничего не добившегося в Италии, и ирландского нападающего Коффи, когда-то подававшего неплохие надежды.

Для «Хамрун Спартанс» игроков такого уровня оказалось достаточно, чтобы в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов оставить более опытный «Жальгирис» за бортом. Первую встречу мальтийцы проиграли 0:2, но в ответной взяли реванш с тем же счётом и оказались точнее в серии пенальти.

Однако для киевского «Динамо» это проходной соперник, с которым не должно возникнуть проблем. Главное не допускать недооценки. Бело-синие в прошлом сезоне стали чемпионами Украины, но проиграли в финале Кубка страны «Шахтёру» и слабо выступили в концовке.

Товарищеские матчи подопечные Александра Шовковского провели ужасно. Из шести контрольных встреч была выиграна только одна — у «Кишварды» (3:0). Но даже это было реваншем, потому что до этого бело-синие уступили венгерскому клубу со счётом 0:2. Также «Динамо» потерпело поражения в играх с «Мидтьюлланном» (1:3) и «Осиеком» (0:1).

Легионеров в составе киевлян можно пересчитать на пальцах одной руки. В основном игра клуба выстраивается за счёт своих футболистов. Это помогает в развитии талантов страны, но в Лиге чемпионов будет сложно. Лучший бомбардир «Динамо» и чемпионата Украины — Владислав Ванат. Немалый вклад в атаку привносит 35-летний Андрей Ярмоленко. Но в основном — молодое и талантливое поколение.

Предлагаем поставить на победу «Динамо» через тотал больше 2.5 мяча за 2.25. Пугает только нынешняя форма киевлян. Они показали очень плохую игру в товарищеских матчах и часто пропускали. «Спартанцы» дома не будут бояться. Встреча получится результативной, хотя бело-синие должны побеждать на классе.

Ставка: победа «Динамо» в матче с «Хамрун Спартанс» + тотал больше 2.5 мяча за 2.25.