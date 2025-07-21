Воспитанник «Локомотива» начинает путь в ЛЧ: матч «Виктория Пльзень» — «Серветт»

22 июля 2025 года в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграют чешская «Виктория Пльзень» и швейцарский «Серветт». Встреча состоится на стадионе «Дусан Арена». Начало — в 20:00 мск. Игра обещает получиться результативной и порадовать болельщиков футбола.

Коэффициенты букмекеров на матч «Виктория Пльзень» — «Серветт» 22 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение чешскому клубу. Поставить на победу «Виктории Пльзень» можно с коэффициентом 1.65, а шансы швейцарского «Серветта» оценили в 5.30. Ничья идёт с коэффициентом 3.85.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.95. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.87. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу чешского клуба за 7.00.

Прогноз на первый матч квалификации Лиги чемпионов «Виктория Пльзень» — «Серветт» (22.07.2025)

«Виктория Пльзень» — регулярный участник квалификации еврокубков. На этот раз команде предстоит пройти отбор в Лигу чемпионов. Последние три сезона чемпионата Чехии команда не может взять золото, а в прошлом финишировала на втором месте. Несмотря на это, руководство не собирается прощаться с Мирославом Коубеком.

В тренера верят. Может быть, и не зря, потому что предсезонную подготовку красно-синие провели здорово, выиграв шесть из семи матчей. Во всех победных встречах команда суммарно забила 36 голов. С другой стороны, уровень сопротивления был очень низким. Так что это не лучший показатель.

Сезон в чемпионате Чехии уже стартовал. Подопечные Коубека в матче 1-го тура разгромили «Пардубице» со счётом 5:1. В прошлом игрок «Бёрнли» Матей Выдра оформил дубль. Вообще, состав приличный, но в основном это талантливые и молодые местные футболисты. Главное, что играют они очень результативно.

«Серветт» тоже предпочитает атакующий футбол, поэтому нас ожидает интересная встреча. Сейчас в чемпионате Швейцарии идёт предсезонная подготовка, так что подопечным Томаса Хеберли будет немного сложнее в плане физической активности. В минувшем сезоне команда заняла второе место и выглядела вполне достойно.

Наверняка у «Серветта» будут трудности со стартом в квалификации Лиги чемпионов, потому что потерян лидер атаки. Лучший бомбардир клуба Дерек Кутеса перебрался в АЕК, а Мирославу Стевановичу уже 34 года. Возможно, увереннее заиграет воспитанник «Локомотива» Гаэль Ондуа. Его объём работы в полузащите сложно переоценить.

«Гранатовые» провели пять товарищеских матчей, в которых одержали четыре победы. В том числе им удалось обыграть французский «Сент-Этьен» (3:2). До этого «Серветт» победил с таким же счётом «Ксамакс». Если швейцарцы планируют так же слабо играть в обороне, то могут потерпеть неудачу в предстоящей встрече.

Предлагаем поставить на то, что сыграет тотал больше 3 мячей, с коэффициентом 2.40. У обеих команд отличная атака, однако у швейцарского клуба большие дыры в обороне, которыми сможет воспользоваться чешская команда. Но в то, что в воротах «Виктории Пльзень» не побывает ни одного мяча, тоже верится с трудом.

Ставка: тотал больше 3 мячей за 2.40.