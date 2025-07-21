«Ноа» — «Ференцварош». Армянское счастье будет недолгим

Без Руя Моты у ереванского клуба ничего не выйдет.

22 июля 2025 года в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграют армянский «Ноа» и венгерский «Ференцварош». Встреча состоится на стадионе «Городской». Начало — в 19:00 мск. Сможет ли клуб из Еревана сдержать натиск опытного соперника?

Коэффициенты букмекеров на матч «Ноа» — «Ференцварош» 22 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение венгерскому клубу. Поставить на победу «Ференцвароша» можно с коэффициентом 2.25, а шансы армянского «Ноа» оценили в 3.25. Ничья идёт с коэффициентом 3.35.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.75. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.83. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.00.

Прогноз на первый матч квалификации Лиги чемпионов «Ноа» — «Ференцварош» (22.07.2025)

«Ноа» в прошлом сезоне впервые в истории стал чемпионом Армении. Добилась этого успеха команда под руководством Руя Моты. Однако португальский тренер решил, что ему пора двигаться дальше. В новый сезон ереванский клуб вошёл уже вместе с Сандро Петковичем.

Самое главное, что удалось сохранить костяк основного состава. В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов «Ноа» обыграл «Будучность» по сумме двух матчей, но было сложно. Дома ереванцы победили со скромным счётом 1:0, а на выезде сыграли вничью — 2:2.

В основе команды Сандро Петковича очень мало армянских футболистов. Клуб делает ставку на легионеров. Многое зависит от португальских игроков. Например, лучший бомбардир «Ноа» — Гонсалу Грегориу. Но не менее полезны Элдер Феррейра и марокканец Имран Улад Омар.

«Ференцварош» — опытный боец в квалификации еврокубков. В прошлом сезоне он в седьмой раз подряд стал чемпионом Венгрии, однако цель другая — как можно лучше выступить на международной арене. Для этого руководство пригласило Робби Кина, под руководством которого клуб проиграл в финале Кубка Венгрии.

Состав у «зелёных орлов» отличный. Здесь играет экс-футболист «Ливерпуля» Наби Кейта, а этим летом был подписан контракт с нападающим Каллумом О'Доудой из «Кардифф Сити». Вернулся из аренды в «Локомотиве» Эдгар Севикян и в первой же товарищеской встрече забил победный мяч в ворота «Карлсруэ» (2:1) на 82-й минуте.

Всего же в контрольных матчах «Ференцварош» одержал три победы. Кроме немецкой команды, получилось обыграть «Злин» (1:0) и «Мезёкёвешд» (4:0). Уровень соперников, конечно, низковат, но для разминки и экспериментов — самое то. Поэтому можно смело сказать, что венгерский клуб в отличной форме.

В предстоящем матче предлагаем поставить на то, что «Ференцварош» не проиграет, а обе команды забьют. «Ноа» было непросто даже с прошлым соперником. У армянской команды неплохой состав, есть техничные португальцы, однако «Ференцварош» укомплектован намного лучше. К тому же без Руя Моты ереванцы будут показывать другой футбол.

Ставка: «Ференцварош» не проиграет «Ноа» + обе забьют за 2.35.