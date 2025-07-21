Тикнизяна ждёт дебютная победа в ЛЧ за «Црвену Звезду»: матч с «Линкольном»

Новый сезон в большом европейском футболе всё ближе к старту. Квалификация еврокубковых соревнований, например, уже началась. Во вторник, 22 июля, на стадионе «Европа Спортс Парк» в Гибралтаре состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Линкольн» — «Црвена Звезда». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Линкольн» — «Црвена Звезда» 22 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу сербской «Црвены Звезды» предлагается с коэффициентом 1.18, что приблизительно составляет 84% вероятности. Победа гибралтарского «Линкольна» оценивается в 20.0, а ничейный исход идёт за 6.70.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в первом матче пары. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.38, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.58. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.44. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу гостей.

Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Линкольн» — «Црвена Звезда» (22.07.2025)

Понятное дело, что «Црвене Звезде» в данном случае повезло с соперником. Во-первых, команда не только действующий, но и многократный чемпион Сербии. В прошлом сезоне она набрала 100 очков и опередила ближайшего преследователя на 27 очков. А сербский футбол, очевидно, сильнее гибралтарского.

Во-вторых, белградская команда может смело назвать себя завсегдатаем еврокубковых соревнований. Конечно, больших достижений нет, однако опыта хватает. Например, на общем этапе прошлого розыгрыша Лиги чемпионов финишировала на 29-й строчке, но забила 13 мячей — на уровне тех, кто вышел в плей-офф.

Во время предсезонной подготовки подопечных Владана Милоевича лихорадило. Сперва не оставили шансов «Сутьеске», выиграв со счётом 5:0, а затем получили 0:3 от петербургского «Зенита». Хотя новый сезон в чемпионате Сербии начался, и пока чемпион держит марку. Выиграл в 1-м туре у «Явора» со счётом 4:0. Доминировал и реализовал свои шансы.

Чего-то похожего логично ждать и в предстоящем матче квалификации Лиги чемпионов. «Линкольн» сыграет на своём поле в первой встрече, но это ему вряд ли поможет. В прошлом сезоне команда взяла золотые медали Национальной лиги Гибралтара, однако борьба с конкурентом была до последнего тура. Говорить о доминировании даже на внутренней арене не приходится.

А самое свежее значительное достижение «Линкольна» в еврокубках — участие в групповом этапе Лиги конференций сезона-2021/2022. Тогда гибралтарцы попробовали свои силы в играх с «Копенгагеном», ПАОКом и «Слованом», однако провалились. За шесть туров забили только два гола, а пропустили — 17. Конечно, прошли годы, и состав изменился. Но класса по-прежнему не хватает.

В первом квалификационном раунде «Линкольн» дважды обыграл «Викингур» с Фарерских островов — 3:2 и 1:0. Вот только «Црвена Звезда» тоже уже начала проводить официальные матчи, пусть и на внутренней арене, так что должна быть в нормальном состоянии. А при прочих равных класс у сербской команды, которую недавно пополнил Наир Тикнизян из РПЛ, гораздо выше.

Ставка: «Црвена Звезда» победит с форой (-2) за 1.90.