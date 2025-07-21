Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Рейнджерс — Панатинаикос: прогноз и ставка на матч 22 июля, где смотреть, прямая трансляция, составы, счёт, голы, Лига чемпионов

«Рейнджерс» — «Панатинаикос». Руй Витория подождёт ответную встречу
Алексей Анисимов
«Рейнджерс» — «Панатинаикос»: прогноз на матч
Аудио-версия:
Комментарии
Греческий клуб хорош, но у шотландцев преимущество поля.

Новый сезон в большом европейском футболе всё ближе к старту. Квалификация еврокубковых соревнований, например, уже началась. Во вторник, 22 июля, на стадионе «Айброкс» в Глазго (Шотландия) состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Рейнджерс» — «Панатинаикос». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Рейнджерс» — «Панатинаикос» 22 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу шотландского «Рейнджерс» предлагается с коэффициентом 1.83, что приблизительно равно 54% вероятности. Победа греческого «Панатинаикоса» оценивается в 4.30, а ничейный исход идёт за 3.70.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в первом матче пары. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.06, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.76. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.69. Наиболее вероятный счёт — 1:1.

Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Рейнджерс» — «Панатинаикос» (22.07.2025)

Лига чемпионов . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
22 июля 2025, вторник. 21:45 МСК
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Не начался
Панатинаикос
Афины, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Пожалуй, вывеску именно этого матча можно назвать самой яркой среди всех во втором раунде квалификации Лиги чемпионов. В прошлом сезоне «Рейнджерс» занял второе место по итогам чемпионата Шотландии. С треском проиграл конкуренцию «Селтику», отстав от того почти на два десятка очков. И это уже четвёртый сезон, когда происходит нечто подобное.

Материалы по теме
Во Франции у «ПСЖ» нет конкурентов, но снова выиграть Лигу чемпионов — фантастика
Во Франции у «ПСЖ» нет конкурентов, но снова выиграть Лигу чемпионов — фантастика

Со времён, когда Стивен Джеррард был главным тренером клуба, прошло уже немало времени. Претерпел изменения состав, переформирован тренерский штаб. И всё же прекратить доминирование главного конкурента так и не получилось. Однако шотландский клуб может похвастать совсем другими достижениями — а именно классным выступлением на евроарене.

Например, в прошлом сезоне «Рейнджерс» добрался до 1/8 финала Лиги Европы. Уже шагнул одной ногой в следующий раунд, да только «Фенербахче» с Жозе Моуринью сумел сотворить мини-подвиг в ответной встрече и выбил шотландцев. Однако «Джерс» наверняка ещё помнят, как в 2022 году доходили до финала Лиги Европы. Так что с опытом международных выступлений у них проблем нет.

С другой стороны, «Панатинаикос» в последние годы и сам держится бодро. Конечно, навязать чемпионскую борьбу «Олимпиакосу» в прошлом розыгрыше чемпионата Греции не получилось, занял лишь второе место с большим отрывом. Зато всё чаще пробует себя с сильными соперниками на еврокубковой арене. Умудрился выйти в 1/8 финала Лиги Европы, где дал бой «Фиорентине» (3:2, 1:3).

В составе греческого клуба пока что по-прежнему числится Юрий Лодыгин, но в прошлом сезоне появлялся в воротах довольно редко. В СМИ ходят слухи о завершении совместной работы. Зато в межсезонье случились изменения: четыре подписания против семи расставаний с игроками. Команда Руя Витории будет выглядеть по-новому, и ей наверняка потребуется время.

Материалы по теме
Уиттакер и Ян не позволят сомневаться в себе. Чего ждать от UFC on ABC 9
Уиттакер и Ян не позволят сомневаться в себе. Чего ждать от UFC on ABC 9

«Рейнджерс» тоже поработал на трансферном рынке. У него куда больше подписаний. При этом есть и уходы футболистов свободными агентами. Однако можно увидеть победу шотландского клуба в первой встрече за счёт преимущества домашнего поля. Хотя не исключаем и голы в обе стороны, ведь и кондиции набраны не до конца у каждой.

Ставка: «Рейнджерс» выиграет у «Панатинаикоса» + обе забьют за 3.55.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android