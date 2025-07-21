«Рейнджерс» — «Панатинаикос». Руй Витория подождёт ответную встречу

Новый сезон в большом европейском футболе всё ближе к старту. Квалификация еврокубковых соревнований, например, уже началась. Во вторник, 22 июля, на стадионе «Айброкс» в Глазго (Шотландия) состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Рейнджерс» — «Панатинаикос». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Рейнджерс» — «Панатинаикос» 22 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу шотландского «Рейнджерс» предлагается с коэффициентом 1.83, что приблизительно равно 54% вероятности. Победа греческого «Панатинаикоса» оценивается в 4.30, а ничейный исход идёт за 3.70.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в первом матче пары. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.06, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.76. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.69. Наиболее вероятный счёт — 1:1.

Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Рейнджерс» — «Панатинаикос» (22.07.2025)

Пожалуй, вывеску именно этого матча можно назвать самой яркой среди всех во втором раунде квалификации Лиги чемпионов. В прошлом сезоне «Рейнджерс» занял второе место по итогам чемпионата Шотландии. С треском проиграл конкуренцию «Селтику», отстав от того почти на два десятка очков. И это уже четвёртый сезон, когда происходит нечто подобное.

Со времён, когда Стивен Джеррард был главным тренером клуба, прошло уже немало времени. Претерпел изменения состав, переформирован тренерский штаб. И всё же прекратить доминирование главного конкурента так и не получилось. Однако шотландский клуб может похвастать совсем другими достижениями — а именно классным выступлением на евроарене.

Например, в прошлом сезоне «Рейнджерс» добрался до 1/8 финала Лиги Европы. Уже шагнул одной ногой в следующий раунд, да только «Фенербахче» с Жозе Моуринью сумел сотворить мини-подвиг в ответной встрече и выбил шотландцев. Однако «Джерс» наверняка ещё помнят, как в 2022 году доходили до финала Лиги Европы. Так что с опытом международных выступлений у них проблем нет.

С другой стороны, «Панатинаикос» в последние годы и сам держится бодро. Конечно, навязать чемпионскую борьбу «Олимпиакосу» в прошлом розыгрыше чемпионата Греции не получилось, занял лишь второе место с большим отрывом. Зато всё чаще пробует себя с сильными соперниками на еврокубковой арене. Умудрился выйти в 1/8 финала Лиги Европы, где дал бой «Фиорентине» (3:2, 1:3).

В составе греческого клуба пока что по-прежнему числится Юрий Лодыгин, но в прошлом сезоне появлялся в воротах довольно редко. В СМИ ходят слухи о завершении совместной работы. Зато в межсезонье случились изменения: четыре подписания против семи расставаний с игроками. Команда Руя Витории будет выглядеть по-новому, и ей наверняка потребуется время.

«Рейнджерс» тоже поработал на трансферном рынке. У него куда больше подписаний. При этом есть и уходы футболистов свободными агентами. Однако можно увидеть победу шотландского клуба в первой встрече за счёт преимущества домашнего поля. Хотя не исключаем и голы в обе стороны, ведь и кондиции набраны не до конца у каждой.

Ставка: «Рейнджерс» выиграет у «Панатинаикоса» + обе забьют за 3.55.