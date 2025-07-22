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Линкольн — Црвена Звезда, Виктория Пльзень — Серветт, прогнозы и ставки на матчи Лиги чемпионов 22 июля, счёт, результаты, голы

Наир Тикнизян и воспитанник «Локомотива» покоряют ЛЧ: экспресс на футбол
Алексей Анисимов Максим Ермаков
,
Экспресс на футбол 22 июля 2025 года
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В квалификации дошли до кое-чего интересного.

Сегодня, 22 июля, в Лиге чемпионов пройдут несколько матчей второго квалификационного раунда. Выбрали из них два, за которыми можно наблюдать, сделали прогнозы и составили экспресс.

Прогноз на матч «Линкольн» — «Црвена Звезда»

Лига чемпионов . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
22 июля 2025, вторник. 19:00 МСК
Линкольн
Гибралтар, Гибралтар
Не начался
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Понятное дело, что «Црвене Звезде» в данном случае повезло с соперником. Во-первых, команда не только действующий, но и многократный чемпион Сербии. Во-вторых, белградская команда может смело назвать себя завсегдатаем еврокубков. Конечно, больших достижений нет, однако опыта хватает. При этом новый сезон в чемпионате Сербии начался, и пока чемпион держит марку. Выиграл в 1-м туре у «Явора» со счётом 4:0. Доминировал и реализовал свои шансы.

Чего-то похожего логично ждать и в предстоящем матче квалификации Лиги чемпионов. «Линкольн» сыграет на своём поле в первой встрече, однако это ему вряд ли поможет. Говорить о доминировании даже на внутренней арене не приходится. А самое свежее значительное достижение «Линкольна» в еврокубках — участие в групповом этапе Лиги конференций сезона-2021/2022. Тогда гибралтарцы забили только два гола, а пропустили — 17. Конечно, прошли годы, и состав изменился. Но класса по-прежнему не хватает.

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В первом квалификационном раунде «Линкольн» дважды обыграл «Викингур» с Фарерских островов — 3:2 и 1:0. Вот только «Црвена Звезда» тоже уже начала проводить официальные матчи, пусть и на внутренней арене, так что должна быть в нормальном состоянии. А при прочих равных класс у сербской команды, которую недавно пополнил Наир Тикнизян из РПЛ, гораздо выше.

Прогноз на матч «Виктория Пльзень» — «Серветт»

Лига чемпионов . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
22 июля 2025, вторник. 20:00 МСК
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
Не начался
Серветт
Женева, Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Виктория Пльзень» — регулярный участник квалификации еврокубков. На этот раз команде предстоит пройти отбор в Лигу чемпионов. Последние три сезона чемпионата Чехии команда не может взять золото, а в прошлом финишировала на втором месте. Несмотря на это, руководство не собирается прощаться с Мирославом Коубеком.

Сезон в чемпионате Чехии уже стартовал. Подопечные Коубека в матче 1-го тура разгромили «Пардубице» со счётом 5:1. В прошлом игрок «Бёрнли» Матей Выдра оформил дубль. Вообще, состав приличный, но в основном это талантливые и молодые местные футболисты. Главное, что играют они очень результативно.

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«Серветт» тоже предпочитает атакующий футбол, поэтому нас ожидает интересная встреча. Сейчас в чемпионате Швейцарии идёт предсезонная подготовка, так что подопечным Томаса Хеберли будет немного сложнее в плане физической активности. Предлагаем поставить на то, что сыграет тотал больше 3 мячей, с коэффициентом 2.40.

Экспресс на футбол 22 июля 2025 года

  • Ставка 1: «Црвена Звезда» победит «Линкольн» с форой (-2) за 1.90.
  • Ставка 2: тотал больше 3 мячей в матче «Виктория Пльзень» — «Серветт» за 2.40.

Общий коэффициент: 1.90 х 2.40 = 4.56.

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