Лига чемпионов: экспресс с коэффициентом 18.7 на матчи 22 июля 2025 года

Квалификация Лиги чемпионов уже идёт. Сегодня, 22 июля, пройдут первые матчи второго квалификационного раунда. Выбрали нсколько интересных встреч, сделали прогнозы и собрали экспресс.

Прогноз на матч «Рейнджерс» — «Панатинаикос»

Пожалуй, именно это противостояние можно назвать самым ярким из всех во втором раунде квалификации Лиги чемпионов. В прошлом сезоне «Рейнджерс» занял второе место в чемпионате Шотландии, но может похвастать совсем другими достижениями — а именно классным выступлением на евроарене. В прошлом сезоне клуб из Глазго добрался до 1/8 финала Лиги Европы.

С другой стороны, «Панатинаикос» в последние годы и сам держится бодро. Конечно, навязать борьбу за чемпионство «Олимпиакосу» в прошлом розыгрыше чемпионата Греции не получилось — лишь второе место, но с большим отрывом. Зато всё чаще команда играет с сильными соперниками в еврокубках. Сумела выйти в 1/8 финала Лиги Европы, где дала бой «Фиорентине» (3:2, 1:3).

В межсезонье случились изменения: четыре подписания при семи расставаниях с игроками. Команда Руя Витории будет выглядеть по-новому, и ей наверняка потребуется время сыграться. «Рейнджерс» тоже поработал на трансферном рынке. У него куда больше подписаний. Можно увидеть победу шотландского клуба в первой встрече за счёт преимущества домашнего поля. Хотя должны быть и голы в обе стороны, ведь кондиции набраны не до конца.

Прогноз на матч «Хамрун Спартанс» — «Динамо» Киев

«Хамрун Спартанс» является доминирующим клубом в чемпионате Мальты. Последние три сезона он становился чемпионом, но на международном уровне ожидания самые скромные. У команды нет солидного финансирования для подписания дорогостоящих футболистов.

Для киевского «Динамо» это проходной соперник, с которым не должно возникнуть проблем. Главное не допускать недооценки. Бело-синие в прошлом сезоне стали чемпионами Украины, но проиграли в финале Кубка страны «Шахтёру» и слабо выступили в концовке.

Предлагаем поставить на победу «Динамо» через тотал больше 2.5 мяча за 2.25. Пугает только нынешняя форма киевлян. Они показали очень плохую игру в товарищеских матчах и часто пропускали. «Спартанцы» дома не будут бояться. Встреча получится результативной, хотя бело-синие должны побеждать на классе.

Прогноз на матч «Ноа» — «Ференцварош»

«Ноа» в прошлом сезоне впервые в истории стал чемпионом Армении. Добилась этого успеха команда под руководством Руя Моты. Однако португальский тренер решил, что ему пора двигаться дальше. В новый сезон ереванский клуб вошёл уже вместе с Сандро Петковичем. Самое главное, что удалось сохранить костяк основного состава.

«Ференцварош» — опытный боец в квалификации еврокубков. В прошлом сезоне он в седьмой раз подряд стал чемпионом Венгрии, однако цель другая — как можно лучше выступить на международной арене. Состав у «зелёных орлов» отличный. Там играет экс-футболист «Ливерпуля» Наби Кейта, а этим летом был подписан контракт с нападающим Каллумом О'Доудой из «Кардифф Сити». Вернулся из аренды в «Локомотиве» Эдгар Севикян.

В предстоящем матче предлагаем поставить на то, что «Ференцварош» не проиграет, а обе команды забьют. «Ноа» было непросто даже с прошлым соперником. У армянской команды неплохой состав, есть техничные португальцы, однако «Ференцварош» укомплектован намного лучше. К тому же без Руя Моты ереванцы будут показывать другой футбол.

Экспресс на матчи Лиги чемпионов 22 июля 2025 года

Ставка 1: «Рейнджерс» выиграет у «Панатинаикоса» + обе забьют за 3.55.

«Рейнджерс» выиграет у «Панатинаикоса» + обе забьют за 3.55. Ставка 2: победа киевского «Динамо» в матче с «Хамрун Спартанс» + тотал больше 2.5 мяча за 2.25.

победа киевского «Динамо» в матче с «Хамрун Спартанс» + тотал больше 2.5 мяча за 2.25. Ставка 3: «Ференцварош» не проиграет «Ноа» + обе забьют за 2.35.

Общий коэффициент: 3.55 х 2.25 х 2.35 = 18.7.