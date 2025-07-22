«Бранн» — «Ред Булл Зальцбург». В Лиге чемпионов нет места чудесам

23 июля 2025 года в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграют норвежский «Бранн» и австрийский «Ред Булл Зальцбург». Встреча состоится на стадионе «Бранн» в Бергене, Норвегия. Начало — в 20:00 мск. Что противопоставит скромный скандинавский клуб опытным австрийцам?

Коэффициенты букмекеров на первый матч «Бранн» — «Ред Булл Зальцбург» 23 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение австрийскому клубу. Поставить на победу «Ред Булл Зальцбург» можно с коэффициентом 2.20, а шансы «Бранна» оценили в 2.90. Ничья идёт с коэффициентом 3.85.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.35. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.52. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу австрийского клуба за 9.00.

Прогноз на первый матч квалификации Лиги чемпионов «Бранн» — «Зальцбург» (23.07.2025)

«Бранн» — скромный норвежский клуб, который никогда не проходил квалификацию в Лигу чемпионов. В Элитсерии последние два сезона он выигрывал серебряные медали. Команде есть к чему стремиться, однако шагнуть далеко вперёд не позволяет финансирование.

Чемпионат Норвегии в самом разгаре. Прошла уже половина сезона, и «красные» занимают третье место, отставая от лидирующего «Викинга» на шесть очков. Недавно играли с ним и одержали победу со счётом 3:1. Однако в последней встрече уступили «КФУМ Осло» (0:2).

В обоих матчах подопечные Фрейра Александерссона получали красную карточку. Дисциплина хромает. Недавно клуб лишился своего главного бомбардира. Посреди сезона! Эуне Хеггебё перебрался в «Вест Бромвич». Теперь нужно быстро учиться играть без него.

«Ред Булл Зальцбург» — серьёзный соперник. Австрийский клуб постоянно воспитывает сильных футболистов, но затем отдаёт их в сильнейшие европейские чемпионаты. В прошлом сезоне команда не стала чемпионом – только второе место. Поэтому предстоит пройти квалификацию. Хотя вряд ли её этим можно испугать.

Вместо отдыха подопечные Томаса Леча принимали участие в КЧМ-2025, однако не смогли выйти из группы. Одержали победу во встрече с «Пачукой» (2:1), сыграли вничью с «Аль-Хилялем» (0:0) и без шансов уступили «Реалу» (0:3). Покинув турнир, «красные быки» провели две товарищеские встречи — выиграли у «Карабаха» (2:1) и потерпели поражение в матче с «Дерби» (1:2).

У Томаса Леча отлично функционирует нападение, однако в играх с соперниками более высокого класса эффективности недостаточно. Большие надежды подаёт 21-летний Оскар Глух, при этом был приобретён воспитанник «Баварии» Франс Кретциг. Конечно, некоторых лидеров уже разобрали другие клубы, но от этого хуже не станет.

Прогнозируем победу «Зальцбурга» в матче с «Бранном» с коэффициентом 2.20. Австрийский клуб намного успешнее и опытнее в еврокубках, а ещё его состав в шесть раз дороже, чем состав норвежцев. Не поможет скандинавам даже тот факт, что они должны быть в лучшей форме, так как в Норвегии уже середина сезона. Команда Томаса Леча тоже не расслаблялась и поддерживала форму на КЧМ-2025.

Ставка: победа «Ред Булл Зальцбург» в матче с «Бранном» за 2.20.