«Шелбурн» — «Карабах». Неожиданный сценарий для азербайджанцев

23 июля 2025 года в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграют ирландский «Шелбурн» и азербайджанский «Карабах». Встреча состоится на стадионе «Толка Парк» в Дублине, Ирландия. Начало — в 21:45 мск. С какими трудностями столкнутся гости?

Коэффициенты букмекеров на первый матч «Шелбурн» — «Карабах» 23 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение азербайджанскому клубу. Поставить на победу «Карабаха» можно с коэффициентом 1.63, а шансы «Шелбурна» оценили в 5.20. Ничья идёт с коэффициентом 4.05.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.50.

Прогноз на первый матч квалификации Лиги чемпионов «Шелбурн» — «Карабах» (23.07.2025)

«Шелбурн» впервые за 18 лет в прошлом сезоне стал чемпионом Ирландии, но после этого триумфа сменил тренера и в текущем розыгрыше уже не выглядит так убедительно. После 25 матчей клуб занимает лишь пятое место и отстаёт от возглавляющего таблицу «Шэмрок Роверс» на 14 очков.

Квалификация Лиги чемпионов для ирландской команды началась с первого раунда. Дома она обыграла «Линфилд» со скромным счётом 1:0, а на выезде матч завершился вничью 1:1. И дело тут вовсе не в том, что «Шелбурн» предпочитает играть от обороны, а в слабой реализации. Мощно прессинговал, но из девяти ударов в створ за две встречи цели достигли лишь два.

К предстоящей игре ирландцы подходят после победы в матче Кубка Ирландии с «Фэйрвью Рейнджерс» (4:0). Однако игра с «Карабахом» — это совсем другой уровень и мотивация. Азербайджанская команда в прошлом сезоне в четвёртый раз подряд стала чемпионом. Она регулярно участвует в квалификации Лиги чемпионов, хотя проходила её только раз в истории.

И необязательно должен быть сильный соперник, чтобы азербайджанцы споткнулись. Подойдёт даже такой, как «Шелбурн». В чемпионате Азербайджана сейчас межсезонье, и команда из Агдама проводит товарищеские матчи, наигрывая оптимальный состав. Получается не совсем удачно.

В четырёх контрольных матчах «Карабах» одержал лишь одну победу. Обыграть удалось «Твенте» (3:2), но нидерландский клуб в следующей игре взял реванш и победил со счётом 2:1. В последней встрече подопечные Гурбана Гурбанова уступили «Ред Булл Зальцбург» (1:2).

Лучший бомбардир — Леандру Андраде. Он забил 15 мячей в чемпионате Азербайджана — 2024/2025. Клубу удалось сохранить лидера атак в составе. Вообще, трансферов команда из Агдама провела очень мало, а значит, практически не изменилась по сравнению с прошлым сезоном.

Прогнозируем, что дома «Шелбурн» не проиграет «Карабаху». Поставить на этот исход можно с коэффициентом 2.25. По стоимости состава и по опыту выступлений в квалификации Лиги чемпионов азербайджанцы кажутся сильнее, но они не раз спотыкались в матчах с такими соперниками, которых все недооценивали.

У хозяев есть характер, они могут выставить «автобус» и сыграть строго от обороны. На домашнем стадионе при поддержке трибун этого будет достаточно, чтобы доставить немало хлопот атаке команды Гурбана Гурбанова. Также не будем забывать, что «Карабах» в уме будет держать ответный матч на своём поле, в котором будет проще разгромить соперника.

Ставка: «Шелбурн» не проиграет «Карабаху» за 2.25.