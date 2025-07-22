Прогноз на 1/2 финала женского ЧЕ-2025: Испания уберёт с пути Германию

«Красная фурия» вслед за чемпионатом мира жаждет ещё одного титула.

23 июля 2025 года в матче 1/2 финала женского ЧЕ-2025 сыграют сборные Германии и Испании. Встреча состоится на стадионе «Летцигрунд» в Цюрихе (Швейцария). Начало — в 22:00 мск. Разберём, почему эта игра достойна внимания и кто является фаворитом.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧЕ-2025 Германия (ж) — Испания (ж) 23 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Красной фурии». Поставить на победу женской сборной Испании можно с коэффициентом 1.50, а шансы женской сборной Германии оценили в 6.30. Ничья идёт с коэффициентом 4.50.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.35. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.72. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу испанок за 8.00.

Прогноз на матч 1/2 финала женского ЧЕ-2025 Германия — Испания (23.07.2025)

Женская сборная Германии является самым титулованным участником чемпионата Европы. Она собрала восемь титулов за историю существования турнира. Играть в полуфиналах для неё не в новинку, поэтому психологически команда будет подготовлена лучше всех остальных.

Даже несмотря на то, что немок по ходу ЧЕ-2025 преследуют травмы и дисквалификации, они успешно преодолели групповой этап. Одолели сборные Польши (2:0) и Дании (2:1), но уступили Швеции (1:4). Ключевую роль сыграло удаление — оставшись в меньшинстве, команда уже не смогла включиться в игру.

В матче четвертьфинала с Францией сборная Германии вновь получила удаление. Хорошо, что удалось удержать ничью (1:1). В серии пенальти немки оказались точнее. Таким образом, к полуфинальной встрече команда подходит с потерями — Катрин-Юлия Гендрих и Шёке Нюскен отбывают дисквалификацию, а капитан Джулия Гвинн восстанавливается после травмы. Все они играют ключевую роль в обороне.

Женская сборная Испании только второй раз в истории дошла до полуфинала чемпионата Европы. Но она является действующим чемпионом мира и вышла на совершенно новый уровень. «Красная фурия» демонстрирует доминирование в каждой игре, у неё отлично организована атака. Поэтому немкам с их проблемами в обороне будет несладко.

Подопечные Монтсеррат Томе без каких-либо проблем преодолели групповой этап, одолев Португалию с крупным счётом 5:0, разгромив Бельгию (6:2) и одержав победу во встрече с Италией (3:1). В четвертьфинальном матче испанки выиграли всухую у Швейцарии (2:0).

Сборная Испании тотально доминирует в каждой встрече и во всех линиях. В её составе нет значимых потерь. Эстер Гонсалес забила больше всех голов на ЧЕ-2025, однако она далеко не единственная, кто может напрячь оборону соперника. Помешать пройти дальше может только предсказуемость. Другие сборные знают, чего ждать от «Красной фурии», и ищут противодействие.

Предлагаем поставить на победу Испании в матче с Германией через тотал больше 2.5 мяча за 2.10. Немки опытны и могут сотворить невероятное просто на характере. Но у них сильно хромает дисциплина и отсутствуют важные футболистки обороны. Испанки используют мощный прессинг и максимальное владение мячом. Они просто лучше даже по игре.

Ставка: победа Испании в матче с Германией + тотал больше 2.5 мяча за 2.10.