Даниил Медведев — Райлли Опелка. Легче россиянину не будет

Уимблдон-2025 позади. Теперь теннисисты готовятся к US Open, принимая участие в различных турнирах на харде. В среду, 23 июля, на корте «Теннисного центра им. Уильяма Фитцджеральда» в Вашингтоне состоится матч второго круга Citi Open Даниил Медведев — Райлли Опелка. Начало — не ранее 17:00 мск.

Коэффициенты на матч Даниил Медведев — Райлли Опелка 23 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение российскому спортсмену. Сделать ставку на победу Даниила Медведева предлагается с коэффициентом 1.31, что приблизительно равно 76% вероятности. Победа Райлли Опелки оценивается коэффициентом 3.50.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что встреча второго круга завершится достаточно быстро. Тотал меньше 2.5 сета доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56, а тотал больше 2.5 сета — с коэффициентом 2.43. Наиболее вероятный счёт — 2:0 по партиям в пользу россиянина.

Прогноз на матч турнира ATP 500 в Вашингтоне Медведев — Опелка (23.07.2025)

В какой-то степени букмекеры, конечно, правы. Даниил Медведев может считаться явным фаворитом предстоящего матча. Во-первых, опыт говорит сам за себя. Одно время Даня выступал очень хорошо на хардовом покрытии. Даже выигрывал на Открытом чемпионате США! Аналитики считают его одним из главных претендентов на успех в Вашингтоне.

Второй момент — фактор соперника. Райлли Опелка сейчас не так хорош, чтобы считаться по-настоящему серьёзным оппонентом. Он пропустил очень много времени из-за травм, а теперь только набирает кондиции. В этом году вернулся в топ-100 рейтинга, однако работы предстоит проделать ещё очень много. А ведь Райлли и на пике не был среди лидеров.

Это рослый теннисист, один из самых высоких в профессиональной истории. Постоянно вынужден справляться со своими габаритами. При этом Опелка мало чего достиг на больших турнирах после возвращения. В этом году, например, дальше второго круга не заходил ни на одном из «Больших шлемов». А победа в финале в Брисбене получилась технической.

Так что понятно, почему Даниилу Медведеву прогнозируют быструю победу. Однако на последних турнирах россиянин сам не впечатляет. На Australian Open — 2025 у него возникли трудности, и он вылетел уже во втором круге, а на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне не преодолел даже первый круг, хотя соперники были играбельные. Но и на этом вопросы не заканчиваются.

Медведев в этом году уже встречался с Опелкой. Потерпел поражение в 1/4 финала турнира в Хертогенбосхе со счётом 6:7 (5:7), 6:7 (5:7). Да, дело было на травяном покрытии, но и на харде будут трудности. Дело в том, что свой лучший результат в 2025 году американец показал на харде. Так что может рассчитывать как минимум на один сет. Матч рискует затянуться.

Ставка: тотал больше 2.5 сета за 2.43.