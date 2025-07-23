Участник КЧМ-2025 хочет в общий этап ЛЧ: экспресс на Лигу чемпионов

Не за горами тот день, когда начнёт возвращаться большой футбол. В Лиге чемпионов, например, готовятся к старту общего этапа, проводят квалификационные матчи. Сегодня, 23 июля, состоятся две встречи второго раунда. Делаем прогнозы и составляем экспресс.

Прогноз на матч «Бранн» — «Ред Булл Зальцбург»

«Бранн» — скромный норвежский клуб, который никогда не проходил квалификацию в Лигу чемпионов. В Элитсерии последние два сезона команда выигрывала серебряные медали. Ей есть к чему стремиться, однако шагнуть далеко вперёд не позволяет финансирование.

«Ред Булл Зальцбург» — серьёзный соперник. Австрийский клуб постоянно воспитывает сильных футболистов, но затем отдаёт их в сильнейшие европейские чемпионаты. В прошлом сезоне команда не стала чемпионом – только второе место. Поэтому предстоит пройти квалификацию. Хотя вряд ли её этим можно испугать.

Вместо отдыха подопечные Томаса Леча принимали участие в КЧМ-2025. Из группы не вышли, однако выступили лучше, чем ожидалось. У австрийцев отлично функционирует нападение. В играх с грандами сложно, но соперников такого уровня удаётся легко раскалывать. Прогнозируем победу «Зальцбурга» в матче с «Бранном» с коэффициентом 2.20.

Прогноз на матч «Шелбурн» — «Карабах»

«Шелбурн» в прошлом сезоне впервые за 18 лет стал чемпионом Ирландии, однако после этого триумфа сменил тренера и в текущем розыгрыше уже не выглядит так убедительно. После 25 матчей занимает лишь пятое место и отстаёт от возглавляющего таблицу «Шэмрок Роверс» на 14 очков.

К предстоящей игре ирландцы подходят после победы в матче Кубка Ирландии с «Фэйрвью Рейнджерс» (4:0). Но игра с «Карабахом» — это совсем другие уровень и мотивация. Азербайджанская команда в прошлом сезоне в четвёртый раз подряд стала чемпионом. Она регулярно участвует в квалификации Лиги чемпионов, хотя проходила её только раз в истории.

Необязательно должен быть сильный соперник, чтобы азербайджанцы споткнулись. Подойдёт даже такой, как «Шелбурн». В чемпионате Азербайджана сейчас межсезонье, и команда из Агдама проводит товарищеские матчи, наигрывая оптимальный состав. Получается не совсем удачно. Прогнозируем, что дома «Шелбурн» не проиграет «Карабаху». У хозяев есть характер, они могут выставить «автобус» и сыграть строго от обороны. На домашнем стадионе при поддержке трибун этого будет достаточно.

Экспресс на футбол 23 июля 2025 года

Ставка 1: победа «Ред Булл Зальцбург» в матче с «Бранном» за 2.20.

победа «Ред Булл Зальцбург» в матче с «Бранном» за 2.20. Ставка 2: «Шелбурн» не проиграет «Карабаху» за 2.25.

Общий коэффициент: 2.20 х 2.25 = 4.95.