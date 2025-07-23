Медведев в Вашингтоне и полуфинал женского ЧЕ-2025: прогнозы на спорт

Пока в мужской Лиге чемпионов проходят квалификационные матчи, женские национальные команды добрались до заключительных стадий чемпионата Европы по футболу. Если же хочется посмотреть на другой вид спорта, то есть теннисный турнир в Вашингтоне с участием россиян. Прогнозы и ставки — в нашем специальном экспрессе.

Прогноз на матч Даниил Медведев — Райлли Опелка

В какой-то степени букмекеры, конечно, правы. Даниил Медведев может считаться явным фаворитом предстоящего матча. Во-первых, опыт говорит сам за себя. Одно время Даниил очень хорошо выступал на хардовом покрытии. Второй момент — фактор соперника. Райлли Опелка сейчас не так хорош, чтобы считаться по-настоящему серьёзным оппонентом. Он пропустил очень много времени из-за травм, а теперь только набирает кондиции.

Так что понятно, почему прогнозируют быструю победу Даниила Медведева. Однако на последних турнирах россиянин сам не впечатляет. На Australian Open — 2025 имел трудности и вылетел уже во втором круге, а на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне не преодолел даже первый круг, хотя соперники были проходимые. Но и на этом вопросы не заканчиваются.

Медведев в этом году уже встречался с Опелкой. И потерпел поражение в 1/4 финала турнира в Хертогенбосхе со счётом 6:7 (5:7), 6:7 (5:7). Да, дело было на травяном покрытии, но и на харде возникнут трудности. Дело в том, что свой лучший результат в 2025 году американец показал как раз на этом покрытии. Так что Опелка может рассчитывать как минимум на один сет. Матч рискует затянуться.

Прогноз на матч Германия (ж) — Испания (ж)

Женская сборная Германии является самым титулованным участником чемпионата Европы. Она собрала восемь титулов за всю историю существования турнира. Играть в полуфиналах для неё не в новинку, поэтому психологически команда будет подготовлена лучше всех остальных.

Женская сборная Испании только во второй раз в истории дошла до полуфинала Евро. Но команда является действующим чемпионом мира и вышла на совершенно новый уровень. «Красная фурия» доминирует в каждой игре, у неё отлично организованная атака. Поэтому немкам с их проблемами в обороне будет несладко.

Предлагаем поставить на победу Испании в матче с Германией через тотал больше 2.5 мяча за 2.10. Немки опытны и могут сотворить невероятное просто на характере. Но у них сильно хромает дисциплина и отсутствуют важные футболистки обороны. Испанки используют мощный прессинг и больше владеют мячом. Они просто лучше даже по игре.

Экспресс на спорт 23 июля 2025 года

Ставка 1: тотал больше 2.5 сета в матче Даниил Медведев – Райлли Опелка за 2.43.

тотал больше 2.5 сета в матче Даниил Медведев – Райлли Опелка за 2.43. Ставка 2: победа Испании в матче с Германией + тотал больше 2.5 мяча за 2.10.

Общий коэффициент: 2.43 х 2.10 = 5.10.