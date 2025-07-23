«Левски» — «Брага». Родриго Саласар подогреет интерес «Спартака»

24 июля 2025 года в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы сыграют болгарский «Левски» и португальская «Брага». Встреча состоится на стадионе «Виваком Арена». Начало — в 20:30 мск. Что сможет противопоставить скромный клуб опытным португальцам?

Коэффициенты букмекеров на матч «Левски» — «Брага» 24 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение португальскому клубу. Поставить на победу «Браги» можно с коэффициентом 1.65, а шансы софийского «Левски» оценили в 4.60. Ничья идёт с коэффициентом 4.30.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.88. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу «Браги» за 7.00.

Прогноз на первый матч квалификации Лиги Европы «Левски» — «Брага» (24.07.2025)

«Левски» не самый сильный клуб Болгарии, однако благодаря стараниям Хулио Веласкеса в прошлом сезоне финишировал на второй строчке. Теперь команде необходимо приноровиться уверенно выступать сразу в двух турнирах, потому что чемпионат уже стартовал.

«Левски» не проигрывает на протяжении 14 матчей во всех турнирах. В том числе прошёл первый квалификационный раунд Лиги Европы. С трудом, но всё-таки удалось обыграть «Хапоэль» из Беэр-Шевы. В основное время обе встречи завершились нулевой ничьей, а в серии пенальти точнее оказались футболисты из Болгарии.

Зато новый сезон чемпионата подопечные Веласкеса начали с победы в матче с «Монтаной» (5:0). Теперь их ожидает очень серьёзная встреча с «Брагой». На неё придётся бросить все силы. Завершив прошлый сезон Примейры на четвёртом месте, «Брага» сменила тренера. Новым наставником стал Карлос Висенс, проработавший около четырёх лет ассистентом Гвардиолы в «Манчестер Сити».

У команды очень сильный состав. Несмотря на интерес со стороны других клубов к лидерам, костяк удалось сохранить. «Брага» выиграла все пять товарищеских матчей. Она победила «Пасуш де Феррейра» (1:0), «Вольфсберг» (2:0), «Панатинаикос» (2:1), «Морейренсе» (2:0) и «Сельту» (3:1).

В отличной форме Рикарду Орта, забивший по голу в трёх из этих встреч. В ворота последнего соперника пенальти реализовал Родриго Саласар, за которым продолжает следить московский «Спартак». Сам же уругваец мечтает попасть в «Зенит». Продолжая забивать, он может прибавить в цене.

В качестве ставки предлагаем взять победу «Браги» через тотал меньше 4.5 мяча за 2.00. «Левски» плохо реализует свои моменты и больше сконцентрирован на обороне. Гости могут сыграть не основным составом, а ещё для них это первая официальная встреча с новым тренером. Возможно, возникнут трудности.

Ставка: победа «Браги» в матче с «Левски» + тотал меньше 4.5 мяча за 2.00.