«Андерлехт» — «Хеккен». Уверенный шаг Азара и Дольберга в Лиге Европы

24 июля 2025 года в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы сыграют бельгийский «Андерлехт» и шведский «Хеккен». Встреча состоится на стадионе «Лотто Парк» в Брюсселе. Начало — в 21:00 мск. Фаворит известен, а есть ли хоть малейшие шансы у аутсайдера?

Коэффициенты букмекеров на матч «Андерлехт» — «Хеккен» 24 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение бельгийскому клубу. Поставить на победу «Андерлехта» можно с коэффициентом 1.45, а шансы «Хеккена» оценили в 7.00. Ничья идёт с коэффициентом 4.60.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.30. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу бельгийского клуба за 8.00.

Прогноз на первый матч квалификации Лиги Европы «Андерлехт» — «Хеккен» (24.07.2025)

От «Андерлехта» постоянно ждут чуда в еврокубках, но команда не оправдывает надежд. В прошлом сезоне чемпионата Бельгии финишировала на четвёртом месте. Теперь её ждёт квалификация Лиги Европы. Что тут говорить, если даже первенство удалось выиграть последний раз в сезоне-2016/2017.

В попытке вернуть былое величие на пост главного тренера пришёл Бесник Хаси, который в 2014 году вместе с «Андерлехтом» стал чемпионом страны и обладателем Кубка. Правда, больших успехов пока не наблюдается, а концовка сезона и вовсе выдалась провальной — четыре поражения кряду.

Зато последние пять товарищеских матчей пурпурно-белые не проигрывают, но уровень соперников нельзя назвать высоким. Выделим только ничью с АЕКом из Ларнаки (2:2) и победы во встречах с «Арисом» (1:0) и «Дордрехтом» (5:0). Лучший бомбардир «Андерлехта» — Каспер Дольберг. В прошлом сезоне первенства он забил 18 мячей.

Пурпурно-белые умеют искать таланты, но чтобы их раскрыть — нужен особенный тренер. Бесник Хаси может быть таковым, однако для начала ему необходимо успешно стартовать в квалификации Лиги Европы. А для этого важно обыгрывать «Хеккен» без каких-либо проблем.

«Хеккен» выиграл Кубок Швеции в прошлом году, благодаря чему получил шанс пройти квалификацию Лиги Европы. Новый сезон чемпионата страны уже преодолел больше половины дистанции, и впечатления от выступлений клуба не самые приятные. Находится лишь на восьмой строчке в таблице.

Единственное, за что можно похвалить шведский клуб, так это за беспроигрышную серию из пяти матчей. С ней-то он и подходит ко встрече с «Андерлехтом». В том числе шведы преодолели первый квалификационный раунд Лиги Европы, одолев «Спартак» из Трнавы (1:0 и 2:2).

Судя по всему, у «Хеккена» нет никаких шансов в выездной встрече с бельгийским клубом. Предлагаем поставить на то, что «Андерлехт» выиграет с форой (-1.5), за 2.17. Гости могут рассчитывать только на талант экс-голкипера «Аталанты» Этрита Бериши. Но в 36 лет он уже не так надёжен. Для хозяев же домашняя игра — это шанс создать комфортное преимущество перед ответной встречей на выезде.

Ставка: победа «Андерлехта» с форой (-1.5) в матче с «Хеккеном» за 2.17.