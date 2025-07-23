«Целе» — АЕК Ларнака. Никита Иосифов принесёт очередную победу

24 июля 2025 года в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы сыграют словенский «Целе» и АЕК из Ларнаки. Встреча состоится на стадионе «З'дежеле». Начало — в 21:00 мск. Следим за российским футболистом хозяев и его результативностью.

Коэффициенты букмекеров на матч «Целе» — АЕК Ларнака 24 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение словенскому клубу. Поставить на победу «Целе» можно с коэффициентом 2.20, а шансы АЕКа оценили в 3.65. Ничья идёт с коэффициентом 3.35.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.18, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.68. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.98. Наиболее вероятный счёт — 0:0 за 6.50.

Прогноз на первый матч квалификации Лиги Европы «Целе» — АЕК Ларнака (24.07.2025)

«Целе» — это скромный словенский клуб с большими амбициями. Ему не нужны огромные денежные траты на трансферы, чтобы демонстрировать своё мастерство. В прошлом сезоне команда добралась до четвертьфинала Лиги конференций, но уступила «Фиорентине».

Помогает в достижении целей клубу Альберт Риера, к которому проявлял интерес ЦСКА. Ещё бы! Где найти специалиста, который с ограниченным бюджетом способен давать такой результат? «Целе» уже прошёл первый квалификационный раунд Лиги Европы, обыграв «Сабах» — 3:2 и 2:3 (1:0 д. вр.)

Победный мяч в дополнительное время забил Никита Иосифов. Он стал настоящим героем команды и одним из её лидеров. В минувшем матче чемпионата Словении с «Марибором» россиянин вновь повлиял на результат, отдав два результативных паса, благодаря которым удалось одержать волевую победу — 2:1.

АЕК из Ларнаки — соперник серьёзный, но его можно и нужно побеждать. Жёлто-зелёные в прошлом сезоне стали обладателями Кубка Кипра, после чего сменили тренера на Иманоля Идьякеса. Пока сложно сказать, в какую сторону изменилась игра.

Например, в товарищеских матчах можно было наблюдать проблемы в обороне АЕКа, но стабильно хорошую игру в нападении. Кипрский клуб прошёл первый квалификационный раунд Лиги Европы, в котором с трудом справился с «Партизаном».

Понадобилась серия пенальти, чтобы выявить победителя. Это была долгая перестрелка, которая завершилась победой АЕКа — 6:5. Если сравнивать «Целе» и «Партизан», то словенская команда выглядит более организованной как в защите, так и в нападении.

Прогнозируем победу «Целе» с коэффициентом 2.20. У подопечных Альберта Риеры пошла игра. Никита Иосифов набрал шикарную форму и не может остановиться, а ещё есть новичок Франко Ковачевич, который забил три мяча в двух играх с «Сабахом». На выезде у киприотов точно возникнут проблемы в обороне.

Ставка: победа «Целе» в матче с АЕКом за 2.20.