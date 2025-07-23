Украинцы размялись, а Сульшеру нужно время: первый матч «Бешикташ» — «Шахтёр»

Квалификация еврокубковых соревнований набирает обороты, некоторые участники провели уже по две встречи. В четверг, 24 июля, на стадионе «Тюпраш» в Стамбуле состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы «Бешикташ» — «Шахтёр». Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги Европы «Бешикташ» — «Шахтёр» 24 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, хотя небольшое предпочтение отдают принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Бешикташа» предлагается с коэффициентом 2.36, в то время как победа «Шахтёра» оценивается в 2.85. Разница в вероятности — менее 10%. Ничейный исход идёт за 3.70.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что первый матч пары получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90, а тотал больше 2.5 мяча — тоже с коэффициентом 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.71. Наиболее вероятный счёт — 1:1.

Прогноз на первый матч второго раунда квалификации Лиги Европы «Бешикташ» — «Шахтёр» (24.07.2025)

Чемпионат Турции закончился позднее других. Тот же «Бешикташ» провёл свой матч в заключительном туре лишь 1 июня. По итогам розыгрыша занял четвёртое место в турнирной таблице и попал сразу во второй раунд квалификации Лиги Европы. Соответственно, и отпуск у футболистов был достаточно короткий, поскольку уже в июле предстояло начать подготовку к еврокубкам и новому сезону.

Турецкая команда под руководством небезызвестного Уле-Гуннара Сульшера провела четыре товарищеские встречи. Продемонстрировала неплохую результативность, забив на этом отрезке суммарно шесть мячей. Однако результаты не впечатлили, были даже поражения. Хотя уровень соперников весьма и весьма скромный. Самый крепкий оппонент — австрийский «Вольфсберг» (2:3).

Кроме того, товарищеские встречи не заменят официальных матчей. Тем более на выбывание. Тем более в еврокубковом соревновании. А «Шахтёр» как раз таки уже успел размяться. В первом матче первого квалификационного раунда обыграл со счётом 6:0 финский «Ильвес». Соорудив убедительную фору, уже не стал выкладываться в ответной встрече. Хотя отметим оборону, потому что снова не пропустил — 0:0.

При этом соперники встречались не так давно друг с другом — год назад в товарищеском матче. Тогда победу одержал украинский клуб. Составы и тренерские штабы сторон претерпели изменения, но «Шахтёр» вполне может повторить результат. Некоторые лидеры, например, оформивший в первой игре с «Ильвесом» (6:0) дубль Алисон, в ответной получили отдых. Сейчас должны быть в отличном состоянии.

А вот чего ждать от футболистов «Бешикташа» — пока непонятно. В первой встрече второго квалификационного раунда Лиги Европы, пусть она даже и пройдёт в Турции, мы бы ждали хорошей игры от украинского клуба. За счёт свежести и набранной формы. В качестве ставки интересно смотрится победа «Шахтёра» с нулевой форой. Это такое пари, когда при ничейном исходе возвращаются средства.

Ставка: победа «Шахтёра» в матче с «Бешикташем» с нулевой форой за 2.10.