Пётр Ян — Маркус Макги: дежурная победа россиянина

26 июля в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC on ABC 9. В одном из боёв основного карда выступит Пётр Ян, его соперник — американец Маркус Макги.

Начало события ожидается не ранее 23:30 мск. Посмотреть бой в прямом эфире можно будет можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция состоится на платформе UFC Fight Pass.

Букмекеры считают россиянина явным фаворитом. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.20, а на его соперника дают котировку 4.50.

На то, что бой завершится досрочно, можно заключить пари за 3.00, а на то, что поединок продлится всю дистанцию, предлагают коэффициент 1.36. Ставка на нокаут от Петра Яна доступна за 4.00.

Прогноз на бой Пётр Ян — Маркус Макги (26.07.2025)

После полосы неудач Пётр Ян постепенно возвращается в топ. Достойные победы над Сонг Ядонгом и Дейвисоном Фигейреду — тому подтверждение. После этого россиянин претендовал на бой с кем-то из топов дивизиона, однако такой поединок ему не дали. Поэтому Ян сразится с Маркусом Макги, чтобы не простаивать.

С одной стороны, понятно желание Петра сохранить набранный ход. С другой — предстоящий бой из категории lose-lose. Победит — скажут, что соперник ничего из себя не представлял. Проиграет — пожалуй, что окончательно похоронил свои шансы вернуться в элиту.

Поэтому нужно побеждать и делать это уверенно. Избежать недооценки и быстро вкатиться в бой. Именно с этим у Яна были проблемы в недавнем прошлом. Тем более что на этот раз поединок будет состоять из трёх раундов.

Что вообще мы знаем о Маркусе Макги? У него четыре победы в UFC, но уровень оппозиции был откровенно слабый. Разве что Джонатан Мартинес — более-менее известное имя. В плане бойцовских навыков американец тоже ничем не впечатляет. Работает первым номером, старается агрессивно атаковать. Однако защиты там практически нет, чем Ян должен воспользоваться. К тому же Маркус частенько застаивается, не пытается менять дистанцию и скорость, вместо этого стараясь донести ещё пару ударов, стоя на одном месте. Ударная мощь у Макги есть, но что с ней делать в таком поединке — непонятно.

Очевидно, что в стойке у Петра будет преимущество, даже несмотря на то, что он уступает в габаритах. Скорость, техника, бойцовский IQ — разница во всём этом слишком велика. Теоретически Макги может попробовать борьбу, однако и здесь россиянин ему точно не уступит. При этом сил и умений у Маркуса должно хватить на то, чтобы выстоять три раунда. В коротком поединке Ян не будет настаивать на нокауте. Поставим на победу Петра по очкам за 1.67. И будем ждать его боёв с более интересными соперниками.

Ставка: победа Яна решением за 1.67.