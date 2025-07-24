Первый матч «Бешикташа» и «Шахтёра» в Лиге Европы: экспресс на футбол

Квалификация еврокубковых соревнований набирает обороты. Сегодня, 24 июля, пройдут первые встречи второго квалификационного раунда Лиги Европы. Выбираем самые интересные из них, делаем прогнозы и собираем экспресс.

Прогноз на матч «Бешикташ» — «Шахтёр»

Чемпионат Турции закончился позднее других. Тот же «Бешикташ» провёл свой матч в заключительном туре лишь 1 июня. По итогам розыгрыша занял четвёртое место в турнирной таблице и попал сразу во второй раунд квалификации Лиги Европы. Соответственно, и отпуск у футболистов был достаточно короткий, поскольку уже в июле предстояло начать подготовку к еврокубкам и новому сезону через контрольные матчи.

Кроме того, товарищеские встречи не заменят официальных матчей. Тем более на выбывание. Тем более в еврокубковом соревновании. А «Шахтёр» как раз таки уже успел размяться. В первом матче первого квалификационного раунда одолел со счётом 6:0 финский «Ильвес». Соорудив убедительную фору, уже не стал выкладываться в ответной встрече. Хотя отметим оборону, потому что снова не пропустил — 0:0.

При этом соперники встречались не так давно друг с другом — год назад в товарищеском матче. Тогда победу одержал украинский клуб. Составы и тренерские штабы сторон претерпели изменения, но «Шахтёр» вполне может повторить результат. Некоторые лидеры, например, оформивший в первой игре с «Ильвесом» (6:0) дубль Алисон, в ответной получили отдых. Сейчас должны быть в отличном состоянии.

Прогноз на матч «Андерлехт» — «Хеккен»

От «Андерлехта» постоянно ждут чуда в еврокубках, но команда не оправдывает надежд. В прошлом сезоне чемпионата Бельгии финишировала на четвёртом месте. Теперь её ждёт квалификация Лиги Европы. Что тут говорить, если даже первенство удалось выиграть последний раз в сезоне-2016/2017. В попытке вернуть былое величие на пост главного тренера пришёл Бесник Хаси, который в 2014 году вместе с «Андерлехтом» стал чемпионом страны и обладателем Кубка.

Зато последние пять товарищеских матчей пурпурно-белые не проигрывают, однако уровень соперников нельзя назвать высоким. Выделим только ничью с АЕКом из Ларнаки (2:2) и победы во встречах с «Арисом» (1:0) и «Дордрехтом» (5:0). Лучший бомбардир «Андерлехта» — Каспер Дольберг. В прошлом сезоне первенства он забил 18 мячей. Пурпурно-белые умеют искать таланты, но чтобы их раскрыть — нужен особенный тренер. Бесник Хаси может быть таковым.

«Хеккен» выиграл Кубок Швеции в прошлом году, благодаря чему получил шанс пройти квалификацию Лиги Европы. Новый сезон чемпионата страны уже преодолел больше половины дистанции, и впечатления от выступлений клуба не самые приятные. Судя по всему, у «Хеккена» нет никаких шансов в выездной встрече с бельгийским клубом. Предлагаем поставить на то, что «Андерлехт» выиграет с форой (-1.5), за 2.17.

Экспресс на футбол 24 июля 2025 года

Ставка 1: победа «Шахтёра» в матче с «Бешикташем» за 2.85.

победа «Шахтёра» в матче с «Бешикташем» за 2.85. Ставка 2: победа «Андерлехта» с форой (-1.5) в матче с «Хеккеном» за 2.17.

Общий коэффициент: 2.10 х 2.17 = 6.18.