Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Целе — АЕК Ларнака, Левски — Брага, Лига Европы, прогнозы и ставка на матчи, экспресс на футбол сегодня 24 июля, счёт, результаты

Приключения молодого россиянина в еврокубках: экспресс на Лигу Европы
Максим Ермаков
Экспресс на матчи Лиги Европы 24 июля 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
А ещё игра понравившегося «Спартаку» Саласара.

Еврокубковые соревнования готовятся к новому сезону, уже стартовала квалификация. Сегодня пройдут матчи в Лиге Европы. Ярких вывесок пока очень мало, но кое-что интересное выбрать можно. Делаем прогнозы и собираем экспресс.

Прогноз на матч «Целе» — АЕК Ларнака

Лига Европы . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
24 июля 2025, четверг. 21:00 МСК
Целе
Целе, Словения
Не начался
АЕК Ларнака
Ларнака, Кипр
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Целе» — это скромный словенский клуб с большими амбициями. Ему не нужны огромные денежные траты на трансферы, чтобы демонстрировать своё мастерство. В прошлом сезоне команда добралась до четвертьфинала Лиги конференций, но уступила «Фиорентине». Помогает в достижении целей клубу Альберт Риера, к которому проявлял интерес ЦСКА. Ещё бы! Где найти специалиста, который с ограниченным бюджетом способен давать такой результат?

«Целе» уже прошёл первый квалификационный раунд Лиги Европы, обыграв «Сабах» — 3:2 и 2:3 (1:0 д. вр.). Победный мяч в дополнительное время забил Никита Иосифов. Он стал настоящим героем команды и одним из её лидеров. В минувшем матче чемпионата Словении с «Марибором» россиянин вновь повлиял на результат, отдав два результативных паса, благодаря которым удалось одержать волевую победу — 2:1.

Материалы по теме
Уиттакер и Ян не позволят сомневаться в себе. Чего ждать от UFC on ABC 9
Уиттакер и Ян не позволят сомневаться в себе. Чего ждать от UFC on ABC 9

АЕК из Ларнаки — соперник серьёзный, но его можно и нужно побеждать. Например, в товарищеских встречах можно было наблюдать проблемы в обороне. Прогнозируем победу «Целе» с коэффициентом 2.20. У подопечных Альберта Риеры пошла игра. Никита Иосифов набрал шикарную форму и не может остановиться, а ещё есть новичок Франко Ковачевич, который забил три мяча в двух играх с «Сабахом».

Прогноз на матч «Левски» — «Брага»

Лига Европы . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
24 июля 2025, четверг. 20:30 МСК
Левски
София, Болгария
Не начался
Брага
Брага, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Левски» не самый сильный клуб Болгарии, однако благодаря стараниям Хулио Веласкеса в прошлом сезоне финишировал на второй строчке. Теперь команде необходимо приноровиться уверенно выступать сразу в двух турнирах, потому что чемпионат уже стартовал. «Левски» не проигрывает на протяжении 14 матчей во всех турнирах. В том числе прошёл первый квалификационный раунд Лиги Европы.

При этом новый сезон чемпионата подопечные Веласкеса начали с победы в матче с «Монтаной» (5:0). Теперь их ожидает очень серьёзная встреча с «Брагой». На неё придётся бросить все силы. Завершив прошлый сезон Примейры на четвёртом месте, «Брага» сменила тренера. Новым наставником стал Карлос Висенс, проработавший около четырёх лет ассистентом Гвардиолы в «Манчестер Сити». У команды очень сильный состав. Костяк удалось сохранить.

Материалы по теме
Во Франции у «ПСЖ» нет конкурентов, но снова выиграть Лигу чемпионов — фантастика
Во Франции у «ПСЖ» нет конкурентов, но снова выиграть Лигу чемпионов — фантастика

В отличной форме Рикарду Орта, есть Родриго Саласар, за которым продолжает следить московский «Спартак». В качестве ставки предлагаем взять победу «Браги» через тотал меньше 4.5 мяча за 2.00. «Левски» плохо реализует свои моменты и больше сконцентрирован на обороне. Гости могут сыграть не основным составом, а ещё для них это первая официальная встреча с новым тренером. Возможно, возникнут трудности.

Экспресс на матчи Лиги Европы 24 июля 2025 года

  • Ставка 1: победа «Целе» в матче с АЕКом за 2.20.
  • Ставка 2: победа «Браги» в матче с «Левски» + тотал меньше 4.5 мяча за 2.00.

Общий коэффициент: 2.20 х 2.00 = 4.40.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android