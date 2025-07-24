Приключения молодого россиянина в еврокубках: экспресс на Лигу Европы

Еврокубковые соревнования готовятся к новому сезону, уже стартовала квалификация. Сегодня пройдут матчи в Лиге Европы. Ярких вывесок пока очень мало, но кое-что интересное выбрать можно. Делаем прогнозы и собираем экспресс.

Прогноз на матч «Целе» — АЕК Ларнака

«Целе» — это скромный словенский клуб с большими амбициями. Ему не нужны огромные денежные траты на трансферы, чтобы демонстрировать своё мастерство. В прошлом сезоне команда добралась до четвертьфинала Лиги конференций, но уступила «Фиорентине». Помогает в достижении целей клубу Альберт Риера, к которому проявлял интерес ЦСКА. Ещё бы! Где найти специалиста, который с ограниченным бюджетом способен давать такой результат?

«Целе» уже прошёл первый квалификационный раунд Лиги Европы, обыграв «Сабах» — 3:2 и 2:3 (1:0 д. вр.). Победный мяч в дополнительное время забил Никита Иосифов. Он стал настоящим героем команды и одним из её лидеров. В минувшем матче чемпионата Словении с «Марибором» россиянин вновь повлиял на результат, отдав два результативных паса, благодаря которым удалось одержать волевую победу — 2:1.

АЕК из Ларнаки — соперник серьёзный, но его можно и нужно побеждать. Например, в товарищеских встречах можно было наблюдать проблемы в обороне. Прогнозируем победу «Целе» с коэффициентом 2.20. У подопечных Альберта Риеры пошла игра. Никита Иосифов набрал шикарную форму и не может остановиться, а ещё есть новичок Франко Ковачевич, который забил три мяча в двух играх с «Сабахом».

Прогноз на матч «Левски» — «Брага»

«Левски» не самый сильный клуб Болгарии, однако благодаря стараниям Хулио Веласкеса в прошлом сезоне финишировал на второй строчке. Теперь команде необходимо приноровиться уверенно выступать сразу в двух турнирах, потому что чемпионат уже стартовал. «Левски» не проигрывает на протяжении 14 матчей во всех турнирах. В том числе прошёл первый квалификационный раунд Лиги Европы.

При этом новый сезон чемпионата подопечные Веласкеса начали с победы в матче с «Монтаной» (5:0). Теперь их ожидает очень серьёзная встреча с «Брагой». На неё придётся бросить все силы. Завершив прошлый сезон Примейры на четвёртом месте, «Брага» сменила тренера. Новым наставником стал Карлос Висенс, проработавший около четырёх лет ассистентом Гвардиолы в «Манчестер Сити». У команды очень сильный состав. Костяк удалось сохранить.

В отличной форме Рикарду Орта, есть Родриго Саласар, за которым продолжает следить московский «Спартак». В качестве ставки предлагаем взять победу «Браги» через тотал меньше 4.5 мяча за 2.00. «Левски» плохо реализует свои моменты и больше сконцентрирован на обороне. Гости могут сыграть не основным составом, а ещё для них это первая официальная встреча с новым тренером. Возможно, возникнут трудности.

Экспресс на матчи Лиги Европы 24 июля 2025 года

Ставка 1: победа «Целе» в матче с АЕКом за 2.20.

победа «Целе» в матче с АЕКом за 2.20. Ставка 2: победа «Браги» в матче с «Левски» + тотал меньше 4.5 мяча за 2.00.

Общий коэффициент: 2.20 х 2.00 = 4.40.