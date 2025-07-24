«Цюрих» — «Сьон». Любимый клиент Антона Миранчука

Россиянин будет заряжен на победу, а команда его в этом поддержит.

25 июля 2025 года в матче 1-го тура чемпионата Швейцарии сыграют «Цюрих» и «Сьон». Встреча состоится на стадионе «Летцигрунд». Начало — в 21:30 мск. Каким будет начало нового сезона для Антона Миранчука?

Коэффициенты букмекеров на матч «Цюрих» — «Сьон» 25 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Цюриха» можно с коэффициентом 1.82, а шансы «Сьона» оценили в 4.20. Ничья идёт с коэффициентом 3.80.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.73. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.50.

Прогноз на матч 1-го тура чемпионата Швейцарии «Цюрих» — «Сьон» (25.07.2025)

«Цюрих» подходит к новому сезону швейцарской Суперлиги с большой мотивацией. Он боролся за выживание и успешно справился с этой задачей, но, конечно же, всегда хочется большего. По этой причине сменился тренер и пришлось расстаться с некоторыми футболистами.

Клуб возглавил малоизвестный Митчелл ван дер Гааг, однако пока о его работе сказать нечего. «Цюрих» принял участие в шести товарищеских матчах, но с соперниками более низкого уровня. Пять из них он выиграл с общим счётом 13:2, а в последней встрече с «Ульмом» потерпел поражение — 0:3.

В контрольных матчах было проверено много молодых футболистов дубля. Возможно, руководство хочет построить игру на своих лидерах и воспитанниках. Пока же основным нападающим остаётся Стивен Цубер, в прошлом выступавший за ЦСКА. А ведь ему уже 33 года.

«Сьон» в прошлом сезоне боролся за выживание в швейцарской Суперлиге. Повезло, что удалось спастись. Однако, даже несмотря на такое невзрачное выступление, больших изменений не последовало. По-прежнему у руля Дидье Толо, и никуда не делись проблемы с обороной.

Один из ключевых футболистов — Антон Миранчук. Променять РПЛ на чемпионат Швейцарии российский футболист мог только по одной причине — шанс выступить в еврокубках. Он будет прикладывать для этого очень много усилий. Прошлый сезон получился не совсем удачным — всего два гола и три результативные передачи в 24 встречах. Но в клубе из Сьона его ценят и считают одним из лидеров.

Всего за предсезонную подготовку команда провела пять товарищеских матчей, хотя заострить внимание стоит на поражении в игре с «Зенитом» с разгромным счётом 2:5. Просто огромная дыра в обороне, которую нужно латать. Следом за этой встречей «Сьон» уступил «Грассхопперу» (0:3) и выиграл у «Анси» (3:0).

В предстоящем матче предлагаем поставить на то, что команда из Сьона не проиграет «Цюриху», с коэффициентом 1.97. Последние две очные встречи закончились победой клуба Антона Миранчука с одинаковым счётом 2:1. Россиянин в них отдал результативную передачу и забил гол. Возможно, отличится и сейчас.

Ставка: «Сьон» не проиграет «Цюриху» за 1.97.