«Антверпен» — «Юнион». Извинения за поражение в Суперкубке будут приняты

25 июля 2025 года в матче 1-го тура чемпионата Бельгии сыграют «Антверпен» и «Юнион». Встреча состоится на стадионе «Босёйлстадион» в Антверпене. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч «Антверпен» — «Юнион» 25 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Юниона» можно с коэффициентом 2.10, а шансы «Антверпена» оценили в 3.30. Ничья идёт с коэффициентом 3.60.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.50.

Прогноз на матч 1-го тура чемпионата Бельгии «Антверпен» — «Юнион» (25.07.2025)

Прошлый сезон для «Антверпена» в чемпионате Бельгии выдался неудачным. Он занял лишь пятое место, и это худший результат за последние несколько лет. Поэтому пришлось поменять тренера и немного усилить состав. Правда, пока это не принесло заметных плодов.

Непонятно, в какой форме подходит команда к матчу 1-го тура, потому что во время предсезонной подготовки она приняла участие всего в трёх товарищеских встречах. Уступила «Зюлте-Варегему» (0:1), а выиграла у дубля «Виллема II» (2:0) и «Эйпена» (2:0). Уровень соперников был низким.

«Юнион» выглядит фаворитом. Команда впервые за 90 лет стала чемпионом Бельгии в прошлом сезоне. Свежий, мотивированный и очень перспективный состав — вот одна из причин успеха. Правда, с некоторыми ключевыми игроками пришлось расстаться, зато удалось неплохо заработать. Качество игры от этого сильно не должно пострадать.

Товарищеские матчи команда из Брюсселя провела не совсем удачно. Она уступила ПСВ (0:1), сыграла вничью с «Фейеноордом» (1:1), но победила «Париж» (1:0). Возможно, именно плохая подготовка привела к поражению в матче за Суперкубок Бельгии с «Брюгге» (1:2). Тогда лучший бомбардир клуба Франьо Иванович открыл счёт, однако удержать преимущество не удалось.

Предлагаем поставить на победу «Юниона» за 2.10, у гостей очень крепкий состав. Они превосходят «Антверпен» по качеству игры и в плане мастерства. Последние три очные встречи в чемпионате Бельгии выигрывала команда из Брюсселя — 4:0, 5:1 и 2:1. С тех пор практически ничего не изменилось. Все футболисты, забивавшие в этих играх, по-прежнему в строю.

К тому же «Юнион» явно огорчён из-за поражения в матче за Суперкубок Бельгии. Команда сможет выместить всю спортивную злость на «Антверпене», которому просто не повезло с соперником на самом старте нового сезона.

Ставка: победа «Юниона» в матче с «Антверпеном» за 2.10.