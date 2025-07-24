Поражение в бою с Чимаевым закалило дух Уиттакера. Де Риддер отправится в нокаут

Австралийский боец не сломлен и хочет доказать всем, что ещё в хорошей форме.

В ночь с 26 на 27 июля в Абу-Даби на «Этихад-Арене» пройдёт турнир UFC on ABC 9. В главном событии вечера сразятся австралиец Роберт Уиттакер и нидерландец Ренье де Риддер. Начало боя — не ранее 00:00 мск. Сможет ли перспективный боец сломать бывшего чемпиона?

Коэффициенты на бой UFC Роберт Уиттакер — Ренье де Риддер 27 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение Уиттакеру и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.67. Шансы де Риддера на успешный исход оценили в 2.26. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 53.00.

Кроме того, эксперты уверены, что предстоящий поединок закончится судейским решением. Сделать ставки на тотал больше 2.5 раунда можно с коэффициентом 1.59, а тотал меньше 2.5 раунда идёт за 2.28.

Прогноз на бой UFC on ABC 9 Роберт Уиттакер — Ренье де Риддер (27.07.2025)

Подающий большие надежды де Риддер и опытный бывший чемпион в среднем весе Уиттакер — от такого поединка хочется ждать нокаута или лучшего выступления вечера. Для Ренье победа станет огромным шагом вперёд, поэтому он точно будет заряжен. Второго шанса потом может и не представиться.

Многие до сих пор с недоверием относятся к Голландскому рыцарю, но стоит признать, что у него есть мощь. Ему удалось победить Кевина Холланда в первом раунде, проведя удушающий приём, а также нокаутировать ударом коленом в корпус Бо Никала, для которого поражение стало первым в карьере.

Уиттакер — это очень серьёзный вызов, ведь он больше десятка лет дерётся в UFC. Конечно, боец уже не в такой идеальной форме, в какой был, когда выиграл пояс чемпиона. Однако запаса сил у него ещё хватает. После поражения в бою с Дрикусом дю Плесси в 2023 году Роберт вернулся в октагон и в 2024 году одержал две победы подряд.

Судейским решением он выиграл у Пауло Косты и нокаутировал Ислама Алискерова в первом раунде. Однако в последнем поединке проиграл Хамзату Чимаеву болевым приёмом. Борз сломал ему челюсть. От этой травмы пришлось долго восстанавливаться, но Роберт уверяет, что чувствует себя превосходно.

В скорости Уиттакер может даже превосходить де Риддера. Бойцы одного возраста, однако с разным бэкграундом. И пусть никого не смущает, с какой лёгкостью Чимаев повалил Уиттакера. Его борьба не поддаётся объяснению, а нидерландец хоть и хорош в этом аспекте, но не настолько. У Роберта очень хорошая защита от тейкдаунов.

Если поединок пройдёт в стойке, то у Ренье будут большие трудности. Бывший чемпион работает быстрее, чем тот же Бо Никал. С таким уровнем сопротивления Голландский рыцарь ещё не встречался. Предлагаем поставить на победу Уиттакера нокаутом с коэффициентом 2.65.

Де Риддера можно побеждать, если не позволять ему работать первым номером. С учётом опыта австралийского бойца можно ожидать доминирование и установку своих правил с его стороны. Он заставит нидерландца работать в стойке и будет действовать очень агрессивно. За свою челюсть Роберт уже давно не переживает.

Ставка: победа Уиттакера в бою с де Риддером нокаутом за 2.65.