«Крылья Советов» — «Пари НН». Шпилевскому предстоит многое узнать

У Адиева есть преимущество в виде опыта работы в РПЛ.

Новый сезон чемпионата России благополучно стартовал, а теперь набирает обороты. 1-й тур отгремел на прошлой неделе, пришло время открыть программу 2-го. Честь выпала самарским «Крыльям Советов» и нижегородскому «Пари НН». Матч состоится на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Пари НН» 25 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Крыльев Советов» предлагается с коэффициентом 2.10, что приблизительно составляет 47% вероятности. Победа «Пари НН» оценивается в 3.60, а на ничейный исход можно поставить за 3.70.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что матч получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93, а тотал больше 2.5 мяча — тоже с коэффициентом 1.93. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.74. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1.

Прогноз на матч 2-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Пари Нижний Новгород» (25.07.2025)

Оба клуба подходили к старту нового сезона Российской Премьер-Лиги, мягко говоря, не в лучшем состоянии. «Крылья Советов», например, поменяли тренера и состав. Место полюбившегося болельщикам Игоря Осинькина занял Магомед Адиев. Специалист хорошо себя проявил в сборной Казахстана, но с клубами РПЛ у него особых достижений пока не было.

Больше за команду не играют Гленн Бейл, Иван Сергеев, Иван Ломаев. А с Владимиром Писарским вообще расторгли контракт. При этом состав самарского клуба пополнили Михайло Баньяц, Вадим Раков, Иван Лепский, Химми Марин, Алексей Сутормин и Никита Кокарев. Однако у нового главного тренера не было времени, чтобы нормально поработать с ними.

«Пари Нижний Новгород», с другой стороны, вообще одной ногой был в Первой лиге. Проиграл по сумме двух стыковых матчей «Сочи», но сохранил прописку в РПЛ из-за ситуации с подмосковными «Химками». Главный тренер тоже другой. Виктора Гончаренко на тренерском мостике сменил молодой белорус Алексей Шпилевский из кипрского «Ариса».

И всё-таки, несмотря на одинаково сумбурное состояние накануне старта сезона, клубы по-разному провели 1-й тур. «Крылья Советов» сумели настроиться должным образом и добыть одно очко в дерби с «Акроном» (1:1), а «Пари Нижний Новгород» без шансов уступил действующему чемпиону — «Краснодару» (0:3). Нижегородцы попробуют реабилитироваться, но ведь играть предстоит на выезде.

Дело в том, что у «Крыльев Советов» положительная статистика матчей с «Пари НН» на домашнем стадионе. У них очень много побед. Так было в ФНЛ, так есть в РПЛ и даже в товарищеских встречах. Кроме того, играет роль фактор тренера. Адиев хорошо знаком со спецификой чемпионата России, в то время как для Шпилевского всё в новинку. Потому победа хозяев выглядит логично.

Ставка: «Крылья Советов» обыграют «Пари НН» за 2.10.