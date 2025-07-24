«Арсенал» — «Шинник». Дмитрий Гунько начинает путь в РПЛ

Сезон в Российской Премьер-Лиге благополучно стартовал, но не стоит забывать и о втором по силе футбольном дивизионе страны. В пятницу, 25 июля, на стадионе «Арсенал» в Туле состоится матч 2-го тура Лиги Pari «Арсенал» — «Шинник». Стартовый свисток запланирован на 19:45 мск.

Коэффициенты на матч ФНЛ «Арсенал» — «Шинник» 25 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение команде из Тулы. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.70, что приблизительно равно 58% вероятности. Победа «Шинника» оценивается в 5.50, а на ничейный исход можно поставить за 3.60.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что матч не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.45. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.30. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу хозяев.

Прогноз на матч Первой лиги «Арсенал» — «Шинник» (25.07.2025)

Второй по силе и популярности футбольный дивизион России в очередной раз сменил спонсора и название. На смену Первой лиге пришла Лига Pari. Однако на содержании это отразилось незначительным образом. Если мы посмотрим на результаты 1-го тура, то увидим сразу восемь ничейных исходов и два гола в среднем за матч. Наиболее популярный счёт — 1:1.

Тульский «Арсенал» как раз в числе тех участников, которые поделили очки. В матче 1-го тура туляки принимали «КАМАЗ» из Набережных Челнов, имели преимущество, даже открыли счёт, однако упустили свой успех. Пропустили гол уже в концовке, на 84-й минуте. С другой стороны, прошлый сезон показал, что «КАМАЗ» не стоит недооценивать.

Кстати, в прошлом сезоне «Арсенал» занял лишь 10-е место, но в нынешнем, вероятно, будет бороться за большее. Многих футболистов удалось сохранить, в том числе и легионеров. Следовательно, не придётся тратить время на налаживание игровых связей. При этом пришёл новый тренер с именем — Дмитрий Гунько. Он долгое время работал в системе «Спартака», а недавно вернулся из Армении.

Начать набирать очки для борьбы за путёвку в РПЛ можно уже сейчас. «Шинник» представляет сейчас меньшую угрозу, нежели «КАМАЗ». В прошлом сезоне ярославский клуб боролся за выживание. Слабо начал сезон, слабо его закончил. Оторвался от зоны вылета из Первой лиги всего на три очка. В концовке потерпел пять поражений подряд, многие из них — всухую.

К слову, новый сезон ярославцы тоже начали с поражения и без забитых мячей. Проиграли со счётом 0:1 «Уралу». С соперником не очень повезло, ведь тот собирается вернуться в РПЛ, а потому настроен серьёзно. Кроме того, беда не приходит одна. Новичок Виталий Лысцов в 1-м туре получил травму и покинул поле на носилках. Это потеря, и она скажется на шансах сдержать «Арсенал». Так что П1 тут проглядывается.

Вариант посмелее — победа «Арсенала» всухую. Почему «Шинник» вряд ли забьёт? Во-первых, потому что играет на выезде. Во-вторых, потому что у него нет в составе таких игроков, которые могут сделать разницу. В-третьих, потому что оппонент тоже сильный, как и предыдущий. В-четвёртых, потому что у него куда менее опытный наставник. В общем, что-то вроде 1:0 в пользу тульской команды здесь действительно может быть.

Ставка: «Арсенал» выиграет у «Шинника» всухую за 2.46.