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Цюрих — Сьон, Антверпен — Юнион, лучшие прогнозы и ставки на футбол с высокими коэффициентами сегодня, 25 июля 2025 года

Антон Миранчук в чемпионате Швейцарии: экспресс на футбол
Максим Ермаков
Экспресс на футбол 25 июля 2025 года
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А «Юнион» исправляется за Суперкубок Бельгии.

Европейский футбол понемногу возвращается из отпуска. Новый сезон набирает обороты. Сегодня, 25 июля, обратим внимание на чемпионаты Швейцарии и Бельгии. Особенно интересно будет понаблюдать за выступлением Антона Миранчука.

Прогноз на матч «Цюрих» — «Сьон»

Швейцария — Суперлига . 1-й тур
25 июля 2025, пятница. 21:30 МСК
Цюрих
Цюрих
Не начался
Сьон
Сьон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Цюрих» подходит к новому сезону швейцарской Суперлиги с большой мотивацией. Команда боролась за выживание и успешно справилась с этой задачей, но, конечно же, всегда хочется большего. По этой причине сменился тренер и пришлось расстаться с некоторыми футболистами. Соответственно, потребуется время на адаптацию.

«Сьон» в прошлом сезоне боролся за выживание в швейцарской Суперлиге. Повезло, что удалось спастись. Однако, даже несмотря на такое невзрачное выступление, больших изменений не последовало. По-прежнему у руля Дидье Толо, и никуда не делись проблемы с обороной. Один из ключевых футболистов — Антон Миранчук.

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В предстоящем матче предлагаем поставить на то, что «Сьон» не проиграет «Цюриху», с коэффициентом 1.97. Последние две очные встречи закончились победой клуба Антона Миранчука с одинаковым счётом 2:1. Россиянин в них отдал результативную передачу и забил гол. Возможно, отличится и сейчас.

Прогноз на матч «Антверпен» — «Юнион»

Бельгия — Лига Жюпиле . 1-й тур
25 июля 2025, пятница. 21:45 МСК
Антверпен
Антверпен
Не начался
Юнион
Брюссель
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Прошлый сезон для «Антверпена» в чемпионате Бельгии сложился неудачно. Команда заняла лишь пятое место, и это худший результат за последние несколько лет. Поэтому пришлось поменять тренера и немного усилить состав. Правда, пока это не принесло заметных плодов.

«Юнион» выглядит фаворитом. Команда впервые за 90 лет стала чемпионом Бельгии в прошлом сезоне. Свежий, мотивированный и очень перспективный состав — вот одна из причин успеха. Правда, с некоторыми ключевыми игроками пришлось расстаться, зато удалось неплохо заработать. Качество игры от этого не должно сильно пострадать.

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Предлагаем поставить на победу «Юниона» за 2.10, у гостей очень крепкий состав. Они превосходят «Антверпен» по качеству игры и в плане мастерства. Последние три очные встречи в чемпионате Бельгии выигрывала команда из Брюсселя — 4:0, 5:1 и 2:1. С того момента практически ничего не изменилось. Все футболисты, забивавшие в тех играх, по-прежнему в строю.

Экспресс на футбол 25 июля 2025 года

  • Ставка 1: «Сьон» не проиграет «Цюриху» за 1.97.
  • Ставка 2: победа «Юниона» в матче с «Антверпеном» за 2.10.

Общий коэффициент: 1.97 х 2.10 = 4.13.

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