Шпилевский против Адиева в РПЛ и Гунько в Первой лиге: экспресс с коэффициентом 5.16

Сегодня, 25 июля, в Самаре состоится матч «Крылья Советов» — «Пари Нижний Новгород», который откроет программу 2-го тура РПЛ. Однако на этом отечественный футбол не заканчивается. В Первой лиге, сменившей название на Лигу Pari, «Арсенал» примет «Шинник». Делаем прогнозы и собираем экспресс.

Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Пари Нижний Новгород»

Оба клуба подходили к старту нового сезона Российской Премьер-Лиги, мягко говоря, не в лучшем состоянии. «Крылья Советов», например, поменяли тренера и состав. «Пари Нижний Новгород» вообще одной ногой оказался в Первой лиге. А новый сезон тоже начал с новым наставником.

И всё-таки, несмотря на одинаково сумбурное состояние накануне старта сезона, клубы по-разному провели 1-й тур. «Крылья Советов» сумели настроиться должным образом и добыть одно очко в дерби с «Акроном» (1:1), а «Пари Нижний Новгород» без шансов уступил действующему чемпиону «Краснодару» (0:3). Нижегородцы попробуют реабилитироваться, но ведь играть предстоит на выезде.

Дело в том, что у «Крыльев Советов» положительная статистика матчей с «Пари НН» на домашнем стадионе. У самарцев очень много побед. Так было в ФНЛ, так есть в РПЛ и даже в товарищеских встречах. Кроме того, играет роль фактор тренера. Адиев хорошо знаком со спецификой чемпионата России, в то время как для Шпилевского всё в новинку. Потому победа хозяев выглядит логично.

Прогноз на матч «Арсенал» Тула — «Шинник»

В прошлом сезоне «Арсенал» занял лишь 10-е место, но в нынешнем, вероятно, будет бороться за большее. Многих футболистов удалось сохранить, в том числе и легионеров. Следовательно, не придётся тратить время на налаживание игровых связей. При этом пришёл новый тренер с именем — Дмитрий Гунько. Он долгое время работал в системе «Спартака», а недавно вернулся из Армении.

Начинать набирать очки для борьбы за путёвку в РПЛ можно уже сейчас. «Шинник» представляет сейчас меньшую угрозу, нежели «КАМАЗ». В прошлом сезоне ярославский клуб боролся за выживание. Слабо начал сезон, слабо его закончил. Оторвался от зоны вылета всего на три очка. В концовке потерпел пять поражений подряд, несколько из них — всухую.

Рискнём и возьмём победу «Арсенала» всухую. Почему «Шинник» вряд ли забьёт? Во-первых, потому что играет на выезде. Во-вторых, потому что у ярославцев нет в составе таких игроков, которые могут сделать разницу. В-третьих, потому что оппонент тоже сильный, как и предыдущий. В-четвёртых, потому что у гостей куда менее опытный наставник. В общем, что-то вроде 1:0 в пользу тульской команды здесь действительно может быть.

Экспресс на российский футбол 25 июля 2025 года

Ставка 1: «Крылья Советов» обыграют «Пари НН» за 2.10.

«Крылья Советов» обыграют «Пари НН» за 2.10. Ставка 2: «Арсенал» выиграет у «Шинника» всухую за 2.46.

Общий коэффициент: 2.10 х 2.46 = 5.16.