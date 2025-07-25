«Спартак» — «Балтика». Навредить Станковичу можно и без судей

26 июля 2025 года в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Спартак» и «Балтика». Встреча состоится на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало — в 15:00 мск. Калининградский клуб настроен очень решительно.

Коэффициенты букмекеров на матч «Спартак» — «Балтика» 26 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение московскому клубу. Поставить на победу «Спартака» можно с коэффициентом 1.45, а шансы «Балтики» оценили в 7.70. Ничья идёт с коэффициентом 4.30.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.95. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу московского клуба за 6.50.

Прогноз на матч 2-го тура чемпионата России «Спартак» — «Балтика» (26.07.2025)

«Спартак» начал сезон с победы в матче с махачкалинским «Динамо» (1:0), но больше внимания привлекли эпизоды со спорным судейством. Василий Казарцев не засчитал четыре гола красно-белых и не назначил три пенальти в очень серьёзных моментах. Получилось так, что вместо празднования успешного старта пришлось обращаться в ЭСК РФС.

Автором единственного гола стал Маркиньос, а у Заболотного выступление оказалось лучше, чем у Угальде. По крайней мере, так считает большинство экспертов. Но виноват в этом Станкович, который сделал выбор не в пользу костариканца, а в пользу экс-футболиста ЦСКА — тот провёл на поле 74 минуты.

Теперь у «Спартака» идёт игра на высокого центрфорварда. Многие клубы эти изменения могут застать врасплох, однако к такой тактике очень быстро привыкают, и ей давно научились противостоять. Судя по всему, Станкович не собирается ничем удивлять в новом сезоне. Да и брешь в обороне всё ещё не закрыта.

«Балтика» чувствует себя намного увереннее, чем махачкалинцы. Она запросто может сотворить сенсацию, вскрыв все проблемные зоны красно-белых. Кроме того, Талалаев не первый год в РПЛ и сможет подготовить своих футболистов правильно. Они и так пошумели в межсезонье, обыграв «Зенит» (2:1).

Стартовали калининградцы в РПЛ весьма уверенно, сыграв вничью с московским «Динамо» (1:1). Счёт в матче открыл Брайан Хиль. Сальвадорец показывает отличную игру в нападении, и он же забивал в ворота сине-бело-голубых в предсезонке. Может быть, и во встрече со «Спартаком» сможет отличиться?

Команда из Калининграда умело пользуется своими моментами в штрафной соперника, потому что их не так много. Приходится извлекать максимум выгоды. Футболисты очень хорошо физически подготовлены и организованы. К тому же они тренировались в Москве, поэтому не будут изнурены перелётами.

Предлагаем поставить на гол «Балтики» в матче со «Спартаком» за 1.85. Многие не воспринимают калининградский клуб всерьёз, а он даёт бой фаворитам за счёт характера. Футболисты грамотно перекрывают все подступы к штрафной, отрезают нападающих и уверенно работают по флангам. Красно-белые эмоционально раздражены. Да и в целом в раздевалке команды царит непонятная атмосфера.

Ставка: «Балтика» забьёт «Спартаку» за 1.85.