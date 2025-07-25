«Краснодар» — «Локомотив». К такому чемпион России не готов

26 июля 2025 года в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Краснодар» и «Локомотив». Встреча состоится на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Начало — в 19:00 мск. Какой из клубов лучше готов к новому сезону и очным противостояниям — покажет игра.

Коэффициенты букмекеров на матч «Краснодар» — «Локомотив» 26 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение краснодарскому клубу. Поставить на победу «Краснодара» можно с коэффициентом 1.88, а шансы «Локомотива» оценили в 3.95. Ничья идёт с коэффициентом 3.75.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.25. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 8.00.

Прогноз на матч 2-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Локомотив» (26.07.2025)

«Краснодар» постарается подтвердить статус чемпиона России в новом сезоне. У команды большие амбиции. Нужно только немного времени на раскачку и адаптировать всех новичков. Недавно состав пополнил Гаэтан Перрен из «Осера». Это однозначное усиление состава, и француз уже приступил к тренировкам.

Перед стартом нового сезона краснодарский клуб проиграл в матче за Суперкубок России ЦСКА (0:1). Создалось впечатление, что Мурад Мусаев просто плохо подготовился. Во встрече 1-го тура РПЛ получилось разгромить «Пари НН» (3:0). Но даже сам тренер подтвердил, что игра была равной, а всё решил гол Косты перед перерывом. Во втором тайме хозяев окончательно деморализовал автогол.

Главное, что открыть сезон-2025/2026 удалось с победы, и это придаёт сил. Пока не в своей тарелке Джон Кордоба, но он вернётся на былой уровень. Сперцян отдал результативную передачу и забил гол. Возможно, совсем скоро на поле выйдет Гаэтан Перрен. Тогда игра «Краснодара» освежится.

«Локомотив» стартовал с разгромной победы в матче с «Сочи» (3:0). Встреча тоже получилась тяжёлой – все три гола были забиты после 81-й минуты. Причём авторами двух из них стали новички, которые перебрались из «Химок», — Зелимхан Бакаев и Александр Руденко.

Это ещё раз доказывает тот факт, что Михаил Галактионов умеет раскрывать российских футболистов. «Локомотив» превратился в лучший клуб для развития наших игроков. И это ещё не поправился Сергей Пиняев, который отказал ЦСКА. Болельщики ликуют!

За игрой московского клуба приятно наблюдать ещё с прошлого сезона. Да, пока отсутствует стабильность, есть небольшие затруднения со взаимопониманием, однако всему своё время. Михаил Галактионов строит команду, в которой героями становятся не легионеры, а россияне. Дмитрий Воробьёв в четырёх последних встречах РПЛ забивал минимум по голу.

Предлагаем поставить на то, что «Локомотив» не проиграет через тотал меньше 4.5 мяча, за 2.25. Железнодорожники проявили себя в 1-м туре РПЛ лучше «Краснодара». Бакаев и Воробьёв вышли на замену в концовке матча с «Сочи», и начался совсем другой футбол. Кроме того, забивали новички. Получается, что любой может изменить исход встречи.

Вместе с тем много голов всё же не ждём. Станислав Агкацев недавно получил премию «Вратарь года» имени Льва Яшина. У него будет сумасшедшая мотивация. Не исключаем, что эта игра может завершиться даже вничью. Например, со счётом 1:1.

Ставка: «Локомотив» не проиграет «Краснодару» + тотал меньше 4.5 мяча за 2.25.