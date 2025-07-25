«Сочи» — «Акрон». Дзюба поставит диагноз команде Морено

26 июля 2025 года в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Сочи» и «Акрон». Встреча состоится на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало — в 20:30 мск. Почему Морено пророчат отставку и в какой форме находится Дзюба? Разбираемся.

Коэффициенты букмекеров на матч «Сочи» — «Акрон» 26 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение сочинскому клубу. Поставить на победу «Сочи» можно с коэффициентом 2.30, а шансы «Акрона» оценили в 2.90. Ничья идёт с коэффициентом 3.65.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.15. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.50.

Прогноз на матч 2-го тура чемпионата России «Сочи» — «Акрон» (26.07.2025)

«Сочи» только вернулся в РПЛ, а многие уже пророчат скорую отставку главному тренеру Роберту Морено и дальнейшее назначение Игоря Осинькина. Как бы там ни было, команде просто нужно дать время, чтобы привыкнуть к скоростям и набрать форму. После выступлений в Первой лиге это просто необходимо.

Поэтому не стоит жёстко судить сочинский коллектив за поражение в матче 1-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:3). Команда неплохо держалась до 81-й минуты, но соперник смог освежить игру качественными заменами. У южан нет такой глубины состава и много молодых футболистов.

Антон Зиньковский, Дмитрий Васильев и Сергей Волков ещё себя проявят. Роберту Морено сейчас нужно проверить физическую форму своих игроков, докопаться до истины — почему закончился бензин, а также исключить в будущем ошибки, которые приводят к пропущенным мячам. С молодёжью нужно уметь работать.

«Акрон» хоть и не один из сильнейших клубов РПЛ, но обыграть тольяттинцев будет непросто. Гордость Заура Тедеева — лучший бомбардир в истории российского футбола Артём Дзюба. Ему 36 лет, однако он всё ещё в отличной форме и продолжает забивать. Артём полезен не только на поле, но и как опытный наставник для других футболистов.

В матче 1-го тура РПЛ клуб из Тольятти сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1). Открыл счёт защитник Йонуц Неделчяру. Это его первый гол с мая 2019 года. Примечательно, что случилось это событие после того, как он обменялся с Дзюбой номерами. Хоть продержаться до конца встречи не удалось, по игре, особенно в атаке, команда Заура Тедеева выглядела острее.

Сам тренер остался доволен выступлением своих подопечных, но заявил о нехватке конкуренции в составе. Особенно среди тех, кто мог бы активнее действовать на флангах. Пока же глубина у «Акрона» не такая большая и качественная, как хотелось бы наставнику.

Прогнозируем победу тольяттинцев в матче с «Сочи». Поставить на это можно с коэффициентом 2.90. Всё очень просто — южане менее сыгранны, какая-то часть состава пока не готова к скоростям РПЛ, а ещё на футболистов и тренера давят слухи об отставке. «Акрон» не изменился с прошлого сезона и был очень хорош в атаке в игре с «Крыльями Советов». Такую команду будет непросто сломить.

Ставка: победа «Акрона» в матче с «Сочи» за 2.90.