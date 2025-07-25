Бывший клуб Карпина уже приготовил соль: матч «Динамо» — «Ростов»

Новый сезон в Российской Премьер-Лиге уже стартовал и теперь набирает обороты. В субботу, 26 июля, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве состоится матч 2-го тура РПЛ «Динамо» — «Ростов». Стартовый свисток запланирован на 17:30 мск. Посмотрим, что Валерий Карпин покажет против своей бывшей команды.

Коэффициенты на матч РПЛ «Динамо» Москва — «Ростов» 26 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу московского «Динамо» предлагается с коэффициентом 1.71, что приблизительно составляет 58% вероятности. Победа «Ростова» оценивается в 5.20, а на ничейный исход можно поставить за 4.00.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в матче. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.32, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.63. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1.

Прогноз на матч 2-го тура чемпионата России «Динамо» — «Ростов» (26.07.2025)

В чемпионате России наступил 2-й тур, и у столичного «Динамо» проблем с мотивацией быть не должно. В 1-м туре, выступая на домашнем стадионе и являясь фаворитом, московская команда сыграла вничью с «Балтикой» (1:1). Калининградцы даже открыли счёт, поэтому пришлось отыгрываться. Красивым тот футбол вряд ли можно назвать, не такого ожидали от хозяев.

Бело-голубые под руководством Валерия Карпина провели отличную предсезонку. Усилились некоторыми футболистами, выиграли Братский кубок у сербских «Партизана» и ОФК. Показали интересный атакующий футбол и забили много голов. Однако результатом матча с калининградцами, которые вернулись из Первой лиги, похвастаться уже не получится.

На этот раз снова предстоит сыграть при родных трибунах. Желание исправиться и набрать три очка должно быть на высочайшем уровне. Но получится ли? «Ростов» — бывший клуб Валерия Карпина. Можно сказать, родной. После ухода тренера он лишился Данила Глебова, а этим летом ещё двух ключевых футболистов — Максима Осипенко и Николая Комличенко.

Вот только другие игроки по-прежнему в обойме, а потому мотивация будет запредельная. Калининградская «Балтика» тоже настроилась по-особенному, ведь для неё это была первая игра после возвращения в РПЛ. Удалось доставить проблемы москвичам и разжиться очками. Того же можно ожидать и от ростовчан, которых тренирует Джонатан Альба. Испанец, к слову, провёл полноценные сборы и тоже настроен решительно.

В матче 1-го тура «Ростов» гостил у «Зенита», который в межсезонье серьёзно усилился. Ростовчане потерпели поражение со счётом 1:2. Однако надо сказать, что на «Газпром Арене» они умудрились достаточно быстро открыть счёт и удержать преимущество до 67-й минуты. Второй при этом пропустили лишь с пенальти. То есть вполне могли дотерпеть до конца и огорошить петербуржцев.

Учитывая, какую реализацию «Динамо» показало в первом официальном матче сезона, есть все основания полагать, что «Ростов» может побороться за очки и в Москве. И шансы набрать хотя бы одно довольно велики. Один из вариантов ставки — «Динамо» не проиграет + обе команды забьют. Коэффициент дают нормальный. Но мы бы рискнули с ничейным исходом.

Ставка: ничья в матче «Динамо» — «Ростов» за 4.00.