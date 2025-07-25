Английское превосходство — в товарищеском матче «Ливерпуль» — «Милан»

Возвращение большого европейского футбола из отпуска не за горами. Многие клубы уже приступили к предсезонной подготовке. В Гонконге проходит азиатская серия товарищеских встреч с участием представителей АПЛ и Серии А. В субботу, 26 июля, в Гонконге состоится матч «Ливерпуль» — «Милан». Стартовый свисток запланирован на 14:30 мск. Понятно, что состояние соперников ещё «сырое», но всё равно должно быть интересно.

Коэффициенты на матч «Ливерпуль» — «Милан» 26 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение английскому клубу. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.43, что приблизительно равно 69% вероятности. Победа «Милана» оценивается в 6.90, а на ничейный исход можно поставить за 4.80.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в товарищеском матче. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.45, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.51. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.66. Самый вероятный счёт — 2:0 и 2:1 в пользу англичан.

Прогноз на товарищеский матч «Ливерпуль» — «Милан» (26.07.2025)

Арне Слот привёл «Ливерпуль» к новому чемпионству в прошлом сезоне английской Премьер-лиги. Доминирование было серьёзным, отрыв от ближайшего преследователя говорит сам за себя — 10 очков. А если бы футболисты не расслабились после досрочного чемпионства, отрыв мог быть значительно больше. Впрочем, на евроарене ливерпульцы тоже показали себя достойно, выиграв общий этап.

Нюанс заключается в том, что команда была сформирована ещё Юргеном Клоппом. У Арне Слота остался такой внушительный багаж, что особенно мудрить не пришлось. Теперь же нидерландский специалист вносит изменения. Пошли смелые трансферы, одним из которых точно можно назвать Флориана Вирца из «Байера». Молодой немец, к слову, может сыграть и в предстоящей встрече.

Пока что мерсисайдцы успели провести одну товарищескую игру — добились победы над «Престон Норт Энд» со счётом 3:1. А ведь тогда из-за трагической гибели Диогу Жоты было совсем не до футбола. Конечно, это не могло не отразиться на тех, кто находится непосредственно в клубе. Но важно двигаться дальше, и, вероятно, турне в Азию поможет настроиться на сезон.

«Милан», в свою очередь, столкнулся с перестройкой. По итогам прошлого сезона занял восьмое место в итальянской Серии А и остался без еврокубков. Для того чтобы вернуться на прежний уровень, руководство пригласило на пост главного тренера Массимилиано Аллегри. Итальянский наставник уже успел провести первую встречу с клубом.

«Россонери» прибыли в Азию раньше, чтобы сыграть с лондонским «Арсеналом». Едва ли получилось удовлетворительно. Уступили лишь со счётом 0:1, но посмотрите на содержание. Да, темп низкий, проблемы есть, только вот «канониры» в итоге имели колоссальное преимущество по ударам в сторону ворот (23 против трёх), угловым (14 против двух) и проценту владения мячом (56 против 44). Счёт, по идее, должен был быть другим.

Вряд ли чего-то принципиально иного стоит ожидать в предстоящем матче с «Ливерпулем». «Ливерпуль» не уступает «Арсеналу» по мощностям, а после трансферов, вероятно, стал ещё сильнее. Ввиду общего состояния всех футболистов, только недавно вышедших из отпуска, увидеть много голов, скорее всего, не получится. Однако победа должна остаться за английским клубом.

Ставка: «Ливерпуль» победит «Милан» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.55.